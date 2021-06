Northgard : Clan du Kraken, tout savoir sur Lyngbakr

Présentation du Clan du Kraken

Les dangers de l'océan n'ont aucun secret pour le clan du Kraken. Ses membres vénèrent le béhémoth des mers et redoutent sa férocité, mais célèbrent sa sagesse innée et tirent profit des pouvoirs qu'il daigne leur accorder.

Clan du Kraken : les avantages, bonus et relique

Avantages de départ

→ La puissance d'attaque de toutes vos unités est réduite de 30 % sur les zones non côtières.

→ Vous ne pouvez ni construire de dock à drakkars ni remporter de victoire commerciale.

→ La Pêcherie remplace la Cabane de pêcheur. Elle permet d'exploiter à la fois les lacs et la mer.

→ La Brasserie est remplacée par un Hörgr, auquel vous pouvez affecter des villageoises, qui sont alors transformées en Nornes. Celles-ci produisent du Bonheur et du Wyrd.

→ Le Wyrd peut être utilisé pour activer des compétences uniques.

Bonus de renommée Divination (Nécessite 200 )

→ Vous obtenez 400 points de Wyrd.

→ Les événements sont désormais révélés bien plus tôt que pour les autres clans.

→ Votre clan festoie à chaque fois que le Kraken se rapproche des côtes.

Hurlement du Seigneur des mers (Nécessite 500 )

→ Les unités militaires tuées dans une zone neutre ou ennemie ont une chance de devenir des Guerriers spectraux et de rejoindre vos rangs.

Relique Edda de Vor

→ Cette relique octroie 1000 points de Wyrd.

→ Vos Nornes produisent également de la Renommée.

Lyngbakr, dans la mythologie nordique

Le clan du Kraken en vidéo

Lyngbakr, dans la mythologie nordique

Le clan du Kraken aura quelques difficultés à s'étendre au vu des malus qu'il connaîtra pour les zones non côtières. Cependant, ses quelques accès à la mer devrait lui feront bénéficier des Pêcheries, lesquelles lui permettront une production de Nourriture particulièrement importante qu'il pourra échanger contre des Krowns grâce au Commerce. Sa ressource unique, le Wyrd, sera relativement rare en début de partir mais deviendra de plus en plus abondante à mesure que la partie avance. Avec des niveaux de Bonheur élevés, grâce à l'apport des Nornes et à ses unités militaires, le clan du Kraken s'avèrera puissant en fin de partie grâce à sa Valkyrie mais aussi aux soldats ennemis déchus transformés en Guerriers spectraux.

Dans la mythologie nordique, Lyngbakr, est un monstre marin légendaire. En fonction des contes et des récits, Lyngbakr est décrit comme pouvant prendre la forme d'un poisson, d'une baleine ou d'un kraken. Le mode opératoire de Lyngbakr reste le même, peu importe son apparence, puisqu'il se fait passer pour une île géante afin d'attirer des bateaux avant de les engloutir dans les profondeurs.

Pour rappel, Northgard est un jeu de stratégie en temps réel (RTS), développé et édité par le studio indépendant français, Shiro Games. Sorti en février 2017 sur Windows, le titre est aussi jouable sur consoles (PS4, Xbox One et Nintendo Switch) depuis 2019.