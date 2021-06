Northgard : Clan du Sanglier, tout savoir sur Slidrugtanni

Présentation du Clan du Sanglier

Ermites oubliés par les autres clans et récemment redécouverts, les indomptables membres du clan du Sanglier sont versés dans les pouvoirs mystiques. Leur compréhension du monde est sans égale, tout comme leurs manières rustres et primitives.

Clan du Sanglier : les avantages, bonus et relique

Avantages de départ Devins remplace la cabane de soin. Les Devins produisent +1 de Savoir et ne consomment pas de nourriture quand ils ne soignent personne.

→ Chaque territoire supplémentaire augmente le maximum de population de 2.

→ Les Maisons non améliorées et la Maison commune non améliorée ne font encourir aucune pénalité de Bonheur.

→ Acquérir une nouvelle connaissance confère un bonus de renommée de +5.

→ Peut à présent coloniser des zones neutres abritant des animaux sauvages pour un coût supplémentaire. Les Ours bruns et les Loups dans la zone colonisée sont pacifiés et n'attaquent plus vos unités. → La cabane desremplace la cabane de soin. Lesproduisent +1 deet ne consomment pas de nourriture quand ils ne soignent personne.→ Chaque territoire supplémentaire augmente le maximum de population de 2.→ Lesnon améliorées et lanon améliorée ne font encourir aucune pénalité de→ Acquérir une nouvelle connaissance confère un bonus de renommée de +5.→ Peut à présent coloniser des zones neutres abritant des animaux sauvages pour un coût supplémentaire. Leset lesdans la zone colonisée sont pacifiés et n'attaquent plus vos unités.

Bonus de renommée Héritage (Nécessite 200 )

→ +1 connaissance(s) gratuite(s). Non comptabilisée(s) dans la victoire à la sagesse ou l'obtention de dons.

Dons supérieurs (Nécessite 500 )

→ Freya : Les pénalités hivernales sont grandement réduites (70 % pour la Nourriture et 50 % pour le Bois)

→ Baldr : Octroie +5 en Bonheur et +2 en Savoir.

→ Jörd : Votre armée et vos tours améliorées gagnent +10 % en puissance d'attaque. (Nécessite 200→ +1 connaissance(s) gratuite(s). Non comptabilisée(s) dans la victoire à la sagesse ou l'obtention de dons.(Nécessite 500: Les pénalités hivernales sont grandement réduites (70 % pour laet 50 % pour le: Octroie +5 enet +2 en: Votre armée et vos tours améliorées gagnent +10 % en puissance d'attaque.

Relique Masque de Gullinbursti

→ Révèle toutes les forêts. Dépensez 200 Nourriture pour invoquer un Sanglier géant que vous ne pouvez pas contrôler, mais qui produit +10 Nourriture et défend votre territoire. → Révèle toutes les forêts. Dépensez 200pour invoquer unque vous ne pouvez pas contrôler, mais qui produit +10et défend votre territoire.

Slidrugtanni, dans la mythologie nordique

Le clan du Sanglier en vidéo

PC Édition Standard → 8,99 € au lieu de 27,99 €, soit 68 % de réduction. DLC Clan du Serpent → 2,98 € au lieu de 4,49 €, soit 34 % de réduction. DLC Clan du Dragon → 2,99 € au lieu de 4,49 €, soit 33 % de réduction. DLC Clan du Cheval → 2,99 € au lieu de 4,49 €, soit 33 % de réduction. DLC Clan du Kraken → 2,99 € au lieu de 4,49 €, soit 33 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Le clan du Sanglier excelle dans la collecte de points deet sont bien moins dépendants de la, étant donné qu'ils n'ont aucun besoin ennon améliorées et que leurne sera pas impacté.Dans la mythologie nordique,, aussi connu sous le nom de Gullinbursti, est le sanglier du dieu Freyr, le dieu de la prospérité ayant la capacité de commander la pluie et les rayons du Soleil.Créé par les nains Eitri et Brokk, Slidrugtanni, signifiant « boutoirs dangereux », est né des entrailles de leur forge, dans laquelle une peau de porc a été jetée. Quand cette dernière fut retirée, un sanglier avec des soies et une crinière d'or en ressorti. Ce sanglier a été offert par les nains à Freyr, lui expliquant qu'il était capable de courir bien plus vite qu'un cheval sur terre mais aussi sur mer, de jour comme de nuit grâce à la lumière engendrée par l'or de sa crinière.Pour rappel,est un jeu de stratégie en temps réel (RTS), développé et édité par le studio indépendant français, Shiro Games. Sorti en février 2017 sur Windows, le titre est aussi jouable sur consoles (PS4, Xbox One et Nintendo Switch) depuis 2019. Si vous n'avez toujours pas la chance de posséder Northgard, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :