Northgard : Clan de l'Écureuil, tout savoir sur Ratatosk

Présentation du Clan de l'Écureuil

Menés par le chef de guerre (et de cuisine) Andhrímnir, les membres du clan de l'Écureuil sont bons vivants et de nature joviale, mais ont un penchant pour les coups fourrés. Personne, pas même leurs alliés, ne fait entièrement confiance à ces fauteurs de trouble. Mais tous s'accordent à dire qu'ils font de merveilleux chefs !

Clan de l'Écureuil : les avantages, bonus et relique

Avantages de départ Nourriture et de Bois.

→ Le clan de l'Écureuil produit des Ingrédients sur son territoire, qui dépendent du type de zone.

→ Le Fourneau remplace la Brasserie et les Cuisiniers peuvent y préparer des plats qui confèrent d'importants bonus. Votre chef de guerre, Andhrímnir, peut y être affecté pour produire d'avantage d' Ingrédients.

→ Ce clan peut obtenir une victoire spéciale, Ratatosk. → Le clan de l'Écureuil fait d'importantes réserves 2 mois avant le début de l'hiver et peut compter sur une augmentation de production de 30 % pendant cette période. Les hivers sont néanmoins plus difficiles pour eux, puisqu'ils consomment plus deet de→ Le clan de l'Écureuil produit dessur son territoire, qui dépendent du type de zone.→ Leremplace laet lespeuvent y préparer des plats qui confèrent d'importants bonus. Votre chef de guerre,, peut y être affecté pour produire d'avantage d'→ Ce clan peut obtenir une victoire spéciale, Ratatosk.

Bonus de renommée Coup de main (Nécessite 200 )

→ Vous obtenez des Ingrédients de chaque type par bateau et vous augmentez votre stockage d'ingrédients de 200.

→ Vous pouvez préparez des Repas pour vos Alliés.

→ Vous débloquerez des Routes spécifiques au Comptoir.

Machinations politiques (Nécessite 500 )

→ Votre gain de Renommée est basé sur la différence de population avec l'adversaire ayant le plus de villageois.

→ L'arrivée de nouveaux Villageois augmente de 5 % tous les 100 points de Renommée. (Nécessite 200→ Vous obtenez desde chaque type par bateau et vous augmentez votre stockage d'ingrédients de 200.→ Vous pouvez préparez des Repas pour vos Alliés.→ Vous débloquerez des Routes spécifiques au(Nécessite 500→ Votre gain deest basé sur la différence de population avec l'adversaire ayant le plus de villageois.→ L'arrivée de nouveauxaugmente de 5 % tous les 100 points de

Relique Racine d'Yggdrasil

→ Place un piège dans une zone non ennemie. Son activation déploie des pointes qui infligent des dégâts et ralentissent les ennemis qui se trouvent dans la zone. Dure 30 secondes.

Ratatosk, dans la mythologie nordique

Le clan de l'Écureuil en vidéo

PC Édition Standard → 8,99 € au lieu de 27,99 €, soit 68 % de réduction. DLC Clan du Serpent → 2,98 € au lieu de 4,49 €, soit 34 % de réduction. DLC Clan du Dragon → 2,99 € au lieu de 4,49 €, soit 33 % de réduction. DLC Clan du Cheval → 2,99 € au lieu de 4,49 €, soit 33 % de réduction. DLC Clan du Kraken → 2,99 € au lieu de 4,49 €, soit 33 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Dans la mythologie nordique,est un écureuil vivant dans le frêne légendaire d'Yggdrasil. Ratatosk passe son temps à faire des va et vient entre le serpent (ou dragon) Nidhogg, qui ronge petit à petit les racines de l'Arbre Monde, et l'aigle Vidofnir qui survole ce dernier. Bien que plus petit et bien moins fort que ses voisins, Ratatosk joue de malice en rapportant les paroles haineuses de l'oiseau au reptile, et vice-versa, devenant, de ce fait, un allié de poids pour l'un et l'autre tout en sauvant sa vie.Pour rappel,est un jeu de stratégie en temps réel (RTS), développé et édité par le studio indépendant français, Shiro Games. Sorti en février 2017 sur Windows, le titre est aussi jouable sur consoles (PS4, Xbox One et Nintendo Switch) depuis 2019. Si vous n'avez toujours pas la chance de posséder Northgard, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :