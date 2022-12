Northgard : L'extension « The Cross of Vidar » est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis la sortie officielle de, le studio de développement Shiro Games ne cesse d'apporter des nouveautés sur le soft, par le biais de mises à jour et contenus additionnels. Ainsi, récemment, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir et jouer avec le clan de l'Aigle , qui s'est rendu disponible via un DLC en septembre 2022. Mais, ce n'est pas tout : un nouveau contenu additionnel vient d'arriver.En effet, l'extension intitulée « The Cross of Vidar : The Southern Kingdoms » est désormais disponible sur PC, notamment via la plateforme Steam. Notons que celle-ci coûte 14,99 € et se divise en deux parties : la deuxième arrivera le 19 janvier prochain, et sera donc gratuite pour toutes celles et ceux possédant ledit DLC.Cette extension propose son lot de nouveautés, à commencer par une, comprenant. Remarquons que les événements qui y sont narrés se déroulent après ceux de la campagne précédente. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront découvrir des. Sans oublier, deet un, axé sur la religion et l'armée. Ce clan, nommé « le Royaume de Neustria », peut construire des bâtiments militaires afin d'augmenter l'habitabilité d'une zone et est dirigé par le chef de guerre Hildegarde, capable de générer de la foi en éliminant des unités ennemies.