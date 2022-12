Northgard : Royaume du Lion, tout savoir sur Neustrie

Présentation du Royaume du Lion

Protégés par leurs fières forteresses, leurs nobles seigneurs et leurs saintes reliques, les dominions de la Neustrie ont rallié la bannière du Lion. La foi de ses pieux sujets ne vacille jamais face à l'adversité, car ils savent que les villes et les cathédrales de pierre se bâtissent à force de persévérance.

Royaume du Lion : les avantages, bonus et relique

Avantages de départ Confort.

→ Tuer un adversaire génère de la Foi si Hildegarde prend pas au combat.

→ Les unités militaires peuvent être recrutées avec de la Foi à la place de Kröwn. → Les zones abritant des camps militaires obtiennent un bonus de +1

Bonus de renommée Processions religieuses (Nécessite 200 )

→ Le coût des Festins est réduit de 3 % pour chaque Connaissance et Vœu obtenus. Chaque camp militaire bâti dans une zone bénéficiant de Prospérité confère un bonus de 5 % à l'attaque des unités associées.

Avènement des douze pairs (Nécessite 500 )

→ Vous pouvez transformer des Moines en Paladins en dépensant de la Foi. Les paladins peuvent recevoir une relique qu'ils porteront sur eux, y compris en territoire ennemi. Les reliques ne nécessitent pas d'emplacement de construction.

Relique Lance de Longin

→ Les unités du clan mortes dans la zone de la Lance peuvent être ramenées à la vie en échange de Foi.

Neustrie dans l'histoire

La Neustrie était une des trois régions de la Francie occidentale, qui correspondait grosso modo à l'actuelle Normandie et à une partie de la région Centre. Elle était gouvernée par le roi des Francs, mais disposait d'une certaine autonomie et avait sa propre administration. Cette région a été reprise dans Northgard car a été l'une des principales cibles des raids vikings, qui ont ravagé les côtes de la Neustrie au IXème siècle. Les Vikings y ont établi des comptoirs commerciaux et des colonies, et ont même fini par s'y installer de manière permanente, donnant naissance à la principauté de Normandie.

Le royaume du Lion en vidéo

