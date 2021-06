Northgard : Clan du Dragon, tout savoir sur Nidhogg

Présentation du Clan du Dragon

Pour le moins singulier, le clan du Dragon a des mœurs d'un autre temps et obéit à d'étrangers traditions. Son recours aux sacrifices rituels et à la tyrannie inspire la méfiance aux autres clans.

Clan du Dragon : les avantages, bonus et relique

Avantages de départ

→ Vous n'encourez aucun malus de bonheur ou de production pour vos membres blessés.

→ Vous commencez avec un Bûcher sacrificiel. L'Autel draconien remplace les autres camps militaires.

Bonus de renommée Main d'œuvre réticente (Nécessite 200 )

→ Vous recevez 5 Esclaves. Votre jauge d' Essence de dragon s'agrandit et vos bonus sont augmentés.

Rancune tenace (Nécessite 500 )

Relique Crâne de Hrungnir

→ Fait apparaître un Jötunn draugr.

Nidhogg, dans la mythologie nordique

Le clan du Dragon en vidéo

Sous réserve d'une bonne gestion de la population, le clans du Dragon possède une parfaite capacité à devenir relativement puissant au fur et à mesure que la partie avance, bien que l'expansion précoce est également facilitée. Les Esclaves joueront un rôle majeur dans le développement du clan du Dragon, étant donné qu'ils auront une double utilité, être utilisés comme de vulgaires Villageois ou être sacrifiés à l'Autel draconien où l'Essence de dragon pourra être récupéré. Cette dernière est, d'ailleurs, une ressource exclusive au clan du Dragon. Sacrifier ces Esclaves permettra de gagner de l'Essence de dragon laquelle pourra être utilisée pour débloquer divers bonus sur la jauge liée.

Dans la mythologie nordique, Nidhogg, signifiant en vieux norrois « celui qui frappe férocement », est un dragon légendaire vivant dans les racines du très célèbre Arbre Monde, Yggdrasil, où il s'y cache. L'une de ces racines ressort notamment à Niflheim, le royaume des glaces éternelles, région dans laquelle le Nidhogg se camoufle au sein des brumes glacées.

Ce dragon, souvent décrit comme étant un immense serpent, dévore les cadavres de ceux qui ont péri à Niflheim, notamment les condamnés pour adultère, les tueurs et les menteurs. Mais absorber ces êtres humains le rend malade, et pour apaiser ses maux, le Nidhogg ronge petit à petit les racines d'Yggdrasil, menaçant l'Arbre Monde qui soutient l'univers.