Northgard : Clan du Loup, tout savoir sur Fenrir

Présentation du Clan du Loup

Pugnaces et téméraires, ils tiennent à leur liberté. Ils sont bien préparés à affronter les dangers de Northgard et utilisent au mieux leur puissance et leur mobilité. Seuls leurs adversaires les plus valeureux auront une chance de l'emporter.

Clan du Loup : les avantages, bonus et relique

Avantages de départ → Vous obtenez de la Viande pour chaque Loup ou Ours brun tué.

→ Vos unités militaires consomment 30 % de Nourriture et octroient du Bonheur.

Avantages de départ → Vous obtenez de la Viande pour chaque Loup ou Ours brun tué.

→ Vos unités militaires consomment 30 % de Nourriture et octroient du Bonheur.

→ Si vous ne disposez d'aucune unité militaire, la première recrue est gratuite.

Bonus de renommée Dominion (Nécessite 200 )

→ Votre Berserker peut coloniser gratuitement des zones non occupées.

Assaut (Nécessite 500 )

→ Vos unités militaires gagnent un bonus d'attaque de 15 % lorsqu'elles se battent en dehors de votre territoire.

Bonus de renommée Dominion (Nécessite 200 )

→ Votre Berserker peut coloniser gratuitement des zones non occupées.

Assaut (Nécessite 500 )

→ Vos unités militaires gagnent un bonus d'attaque de 15 % lorsqu'elles se battent en dehors de votre territoire.

→ Le temps de recherche de la capacité Dominion du Berserker est réduit de 50 %.

Relique Corne de Managarm

→ Invoque jusqu'à 3 Loups blancs que vous contrôlez.

Fenrir, dans la mythologie nordique

Dans la mythologie nordique, Fenrir, signifiant « habitant des marais », est un loup légendaire et gigantesque, né de la relation entre le dieu Loki et la géante Angrboda. De cette même union sont venus au monde Jörmungandr, le serpent de Midgard, et Hel, qui règne sur le monde des morts.

Particulièrement puissant et dangereux, les dieux décident d'enchaîner Fenrir afin de le contrôler. Mais ce dernier, rusé, arrive à se libérer de ses chaînes et à participer à la bataille du Ragnarök, bataille durant laquelle il avalera Odin afin de se faire violemment abattre par Vidar, le fils du dieu de la mythologie nordique, du savoir, de la guerre et des morts.

Le clan du Loup est clairement tourné vers les prouesses militaires, étant donné que les guerriers vous permettront d'économiser de précieuses ressources, notamment en, en plus de vous récompenser avec des pour chaque ennemi tué et en vous octroyer du. De plus, la conquête de nouveaux territoires est grandement faciliter par le fait que votre sera en mesure de coloniser les zones non occupée gratuitement et que la décolonisation sera deux fois plus rapide après avoir activé le talent adéquat dans l'arbre de

Pour rappel, Northgard est un jeu de stratégie en temps réel (RTS), développé et édité par le studio indépendant français, Shiro Games. Sorti en février 2017 sur Windows, le titre est aussi jouable sur consoles (PS4, Xbox One et Nintendo Switch) depuis 2019.