Northgard : Clan du Corbeau, tout savoir sur Huginn et Muninn

Présentation du Clan du Corbeau

Ces illustres explorateurs et marchands à la puissance flotte ont été les premiers à fouler le sol de Northgard. Ce sont d'excellents partenaires commerciaux, à condition de passer outre leurs machinations sans fin. Impétueux et vifs, ils sont partout et surtout là où on ne les attend pas.

Clan du Corbeau: les avantages, bonus et relique

Avantages de départ Kröwn à la place de la Nourriture.

→ Vous pouvez construire un Port afin d'explorer les zones côtières et les attaquer ensuite avec des Mercenaires.

→ Vos Marchands et Marins rapportent +10 % Kröwn. → Vous pouvez coloniser des zones avec desà la place de la→ Vous pouvez construire unafin d'explorer les zones côtières et les attaquer ensuite avec des→ Vosetrapportent +10 %

Bonus de renommée Recrues (Nécessite 200 )

→ Vous obtenez 3 Villageois, un maximum de population de 3 et 1 Bonheur.

→ Les Marins produisent +100 % Renommée.

→ Les échanges avec votre territoire d'origine vous rapportent davantage.

Mercenaires (Nécessite 500 )

→ Vous pouvez recruter des Mercenaires dans votre Port et les envoyez attaquer les zones côtières dévoilées.

→ Vous pouvez assigner un Marin de plus dans vos Ports. (Nécessite 200→ Vous obtenez 3, un maximum de population de 3 et 1→ Lesproduisent +100 %→ Les échanges avec votre territoire d'origine vous rapportent davantage.(Nécessite 500→ Vous pouvez recruter desdans votreet les envoyez attaquer les zones côtières dévoilées.→ Vous pouvez assigner unde plus dans vos

Relique Naglfar

→ Lance un raid de 2 Fils de Hrymr sur une zone côtière.

Huginn et Muninn, dans la mythologie nordique

Les Kröwn et les Marins jouent un rôle majeur dans le développement du clan du Corbeau. L'argent peut y être produit de manière excessive grâce à la multiplication des Ports, tandis que certaines tâches telle que la colonisation peut être échangée contre des Kröwn, donnant un avantage certain à ce clan qui peut se permettre de dépenser une ressource bien moins vitale que les autres. Cet argent qui coule à flot permettra d'acheter de la Nourriture, du Bois, de la Pierre et même de l'Or sans réelle difficulté. De plus, le Bonheur sera rarement problématique étant donné que les Ports et les zones explorées en fourniront grâce à l'arbre de Renommée.