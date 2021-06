Northgard : Clan de l'Ours, tout savoir sur Bjarki

Présentation du Clan de l'Ours

C'est au sein du clan de l'Ours, grand défenseur des terres, que l'on trouve les guerriers les plus éprouvés. Originaires des confins septentrionaux du royaume, ils sont les plus aptes à survivre aux hivers rigoureux de Northgard.

Clan de l'Ours : les avantages, bonus et relique

Avantages de départ

→ Kaija, l'Ourse cuirassée est disponible au camp d'entraînement.

→ En hiver, la puissance de vos unités militaires n'est pas réduite, mais bénéficie au contraire d'un bonus de défense de 10 %. → En hiver, la baisse de production de nourriture est réduite de 30 %.est disponible au camp d'entraînement.→ En hiver, la puissance de vos unités militaires n'est pas réduite, mais bénéficie au contraire d'un bonus de défense de 10 %.

Bonus de renommée Âme sœur (Nécessite 200 )

→ La présence de Kaija, l'Ourse cuirassée ou de Skjaldmö dans une zone augmente la production locale de 15 %.

Le réveil de l'Ourse (Nécessite 500 )

→ Vous obtenez +3 Renommée par ennemi tué dans une zone où se trouve Skjaldmö.

→ Vos unités militaires gagnent +1 % de puissance tous les 100 points de Renommée.

→ Kaija, l'Ourse cuirassée peut désormais se rendre en territoire ennemi. (Nécessite 200La présence deou dedans une zone augmente la production locale de 15 %.(Nécessite 500→ Vous obtenez +3par ennemi tué dans une zone où se trouveVos unités militaires gagnent +1 % de puissance tous les 100 points depeut désormais se rendre en territoire ennemi.

Relique Fourreau de Gram

→ Votre Chef de guerre brandit Gram, une épée qui gèle les ennemis qu'elle transperce et la zone qui les entoure. Octroie des bonus d'attaque et de défense de +10 % à la Skjaldmö.

Bjarki, dans la mythologie nordique

Le Clan de l'Ours est un clan particulièrement équilibré qui conviendra à tous les types de joueurs. La présence de Kaija, l'Ourse cuirassée au camp d'entraînement en début de partie apportera une solide puissance militaire, suffisant pour contrer les quelques attaques arrivant durant les premiers mois. De plus, les Porteurs de boucliers seront des éléments importants sur lesquels il faudra compter, notamment durant les combats se déroulant en hiver. Bjarki est un héros qui apparaît dans différents contes nordiques, notamment dans la légendaire Saga de Hrólf Kraki. Fils de Björn, un homme changé en ours, et de Bera, Bjarki décide de venger la mort de son père, lequel avait été maudit par sa belle-mère Hvít après avoir refusé de partager son lit. À l'âge de 18 ans, Bjarki élimina sa grand-mère et partit se mettre au service du roi Hrólfr kraki. Après quelques exploits militaires, dont la mort d'un dragon, Bjarki se fit renommer Hjalti et épousa Drifa, le fille du roi qu'il a longuement servi.