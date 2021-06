Northgard : Clan du Cheval, tout savoir sur Svadilfari

Présentation du Clan du Cheval

Mené par Brok et Eitria, deux vaillants frère et sœur, le clan du Cheval est connu pour sa force et son calme, et compte parmi les meilleurs artisans au monde.

Clan du Cheval : les avantages, bonus et relique

Avantages de départ → Vous pouvez recruter deux chefs de guerre depuis la Forge de Vôlund. Ils ne coûtent pas de Fer.

→ Vos chefs de guerre peuvent miner et forger, et le font 10 % plus vite qu'un mineur ou forgeron.

→ Vous ne pouvez pas construire de mine, ni affecter de mineurs ou forgerons.

→ Vos villageois construisent et réparent les bâtiments 30 % plus vite.

Bonus de renommée Experts (Nécessite 200 )

→ Des outils améliorés pour les civils leur permettent de gagner un bonus de +5 % en production.

→ Vendre de la Pierre ou du Fer rapporte +20 % de Kröwn.

→ Les alliés reçoivent une double ressource.

Héritage de la terre (Nécessite 500 )

→ Vous découvrez 2 gisements de Pierre et 2 gisements de Fer sur votre territoire.

Relique Dáinsleif et Tyrfing

→ La puissance d'attaque, la défense et les points de vie maximum de vos chefs de guerre sont augmentés de 20 %. Leur vitesse d'extraction et de forge est également augmentée de 20 %.

Svadilfari, dans la mythologie nordique

La force du Clan du Cheval réside dans sa polyvalence, son exploitation minière et par ses améliorations de bâtiments. Bien entendu, leurs chefs de guerre, Brok et Eitria, seront primordiaux à la bonne évolution du clan, étant donné qu'ils seront les seuls à pouvoir miner la Pierre et le Fer, mais aussi les seuls à pouvoir travailler à la Forge afin d'améliorer les outils des civils et créer des reliques.

Dans la mythologie nordique, Svadilfari, est un étalon légendaire appartenant au géant maître-bâtisseur en charge de la construction de la forteresse d'Ásgard. Pariant avec les dieux qu'il serait capable de construire cette forteresse en moins d'un semestre, il arrive presque à ses fins grâce à la force de l'équidé, capable de charrier des quantités gigantesques de matériaux.

Cependant, les Ases, le groupe des dieux principaux, ne souhaitent pas que le maître-bâtisseur réussisse son pari et demandent à Loki de trouver une solution pour l'en empêcher. De ce fait, Loki décide de transformer le maître-bâtisseur en jument, laquelle séduit Svadilfari qui se détourne de sa tâche principale. De là, ils engendrent un cheval à huit jambes, appelé Sleipnir.

Pour rappel, Northgard est un jeu de stratégie en temps réel (RTS), développé et édité par le studio indépendant français, Shiro Games. Sorti en février 2017 sur Windows, le titre est aussi jouable sur consoles (PS4, Xbox One et Nintendo Switch) depuis 2019.