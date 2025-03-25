Minecraft : La mise à jour « Spring to Life » apporte des nouveautés surprenantes au jeu, et est disponible

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mars 2025 à 18h10
Minecraft célèbre l'arrivée du printemps avec une toute nouvelle mise à jour riche en nouveautés : créatures inédites, sons réalistes et environnements immersifs vous attendent dès maintenant dans l'Overworld. Préparez vos carottes, votre inventaire, et choisissez votre cochon favori : il est temps de partir à l'aventure.
Minecraft : La mise à jour « Spring to Life » apporte des nouveautés surprenantes au jeu, et est disponible
Avec « Spring to Life », la première grande mise à jour de 2025, Mojang promet d'émerveiller les joueurs de Minecraft grâce à de nombreux ajouts attendus depuis longtemps. De nouveaux animaux adaptés aux climats extrêmes, des ambiances sonores réalistes et même des œufs de créatures totalement repensés vous attendent dès maintenant dans le jeu.

De nouvelles variantes de créatures selon les biomes

Parmi les principales nouveautés, on retrouve l'arrivée de variantes climatiques pour certaines créatures classiques. Ainsi, vous pourrez rencontrer des cochons à la fourrure épaisse, des vaches à poils longs ou des poules bleutées dans les biomes froids, tandis que dans les zones désertiques, ces animaux adopteront des couleurs plus chaudes adaptées aux dunes de sable.

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Autre nouveauté amusante : les moutons changent désormais la couleur de leur laine selon le biome où ils vivent, offrant ainsi plus de variété à votre troupeau.

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Les loups adoptent des personnalités uniques

Autre surprise très attendue : les loups disposent désormais de sept nouvelles personnalités sonores. Chaque loup aura son propre style de grognement et d'expression, rendant vos rencontres bien plus immersives et intéressantes. N'oubliez pas vos os pour les apprivoiser !

En mode Créatif, les joueurs pourront profiter des nouveaux œufs de créatures, entièrement repensés avec des apparences rappelant les mobs qu'ils font naître, permettant ainsi une identification visuelle immédiate et amusante.

Une ambiance visuelle et sonore encore plus immersive

Mojang améliore considérablement l'ambiance générale du jeu avec des effets visuels et sonores inédits : bruissements du sable, feuilles tombantes, fleurs sauvages colorées et même des lucioles scintillantes émanant des nouveaux buissons à lucioles près des points d'eau. De quoi rendre chaque exploration encore plus captivante.

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Une exploration facilitée grâce aux nouveautés pratiques

Enfin, pour éviter de se perdre, les pierres d'aimant sont désormais plus faciles à fabriquer (une brique ciselée et un simple lingot de fer suffisent). De quoi s'aventurer sereinement dans des zones inexplorées, guidés par une boussole fiable jusqu'à votre base. Parfait pour aller chercher du diamant en toute tranquillité. 

Des cartes inédites et de nouveaux échanges auprès des cartographes et des marchands ambulants sont aussi à découvrir pour enrichir votre expérience de jeu. La mise à jour « Spring to Life » est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes où Minecraft est accessible.

Miniature vidéo

Rappelons également que de nombreuses choses ont récemment été annoncées pour Minecraft, comme une mise à jour graphique pour rendre le jeu encore plus beau, et de nouveaux blocs, qui arriveront plus tard dans l'année. Les développeurs se sont également penchés sur le passage en free-to-play, mais aussi un potentiel Minecraft 2.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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