Mojang se prononce à l'idée d'un Minecraft 2

Après 15 ans d'existence et un succès colossal, Minecraft ne connaîtra pourtant pas de suite directe. Mojang confirme qu'un « Minecraft 2 » n'est absolument pas envisagé, préférant miser sur l'évolution continue du jeu original.
Pas de Minecraft 2 à l'horizon car Minecraft est conçu pour durer encore au moins 15 ans
Lors d'une récente interview accordée à IGN
, Ingela Garneij, productrice exécutive de Minecraft Vanilla, a été très claire quant à la possibilité d'un éventuel Minecraft 2
:
Vous pensez vraiment qu'on aura une Terre 2 ? Non, non, il n'y aura pas de Minecraft 2.
La réponse, pleine d'humour mais catégorique, souligne la vision à long terme du studio : Minecraft doit rester une expérience vivante, constamment enrichie plutôt que remplacée.
Mojang affiche d'ailleurs des ambitions élevées
pour son jeu culte. Garneij et Agnes Larsson, directrice du jeu, expliquent vouloir prolonger sa durée de vie d'au moins 15 ans supplémentaires
:
« Le jeu existe depuis 15 ans déjà, et nous voulons qu'il dure encore au moins autant. Agnes et moi travaillons ensemble sur une stratégie à long terme pour aller bien au-delà. »
Ce choix stratégique permet à Mojang de maintenir une communauté forte, fidèle, et constamment active sur un seul et même jeu, plutôt que de risquer de fragmenter les joueurs avec une suite.
Des défis techniques pour un jeu vieillissant
Malgré cette confiance affichée, Mojang reconnaît toutefois que l'âge du jeu représente aujourd'hui un réel défi
. Basé sur une technologie vieille de 15 ans, Minecraft rencontre certaines limitations
selon Garneij :
L'âge du jeu est notre plus gros challenge. Nous travaillons sur une plateforme technologique qui a 15 ans, ce qui nous ralentit forcément. Contrairement aux nouveaux jeux qui bénéficient de moteurs récents et performants, nous devons composer avec ces contraintes techniques.
Malgré cela, l'équipe refuse une refonte totale du moteur de jeu. Elle préfère prendre son temps pour implémenter des améliorations, à l'image du pack graphique « Vibrant Visuals », récemment annoncé
.
En parallèle, Mojang confirme également que Minecraft ne passera pas au modèle free-to-play
, ni n'intégrera de technologies basées sur l'intelligence artificielle générative. Le studio reste ainsi fidèle à ses valeurs initiales : une expérience premium accessible à tous, sans coûts cachés.
Minecraft, toujours aussi populaire et incontournable
Malgré ces défis et l'absence totale d'une suite, Minecraft demeure aujourd'hui l'un des jeux les plus populaires au monde, avec une communauté gigantesque toujours active et engagée. Mojang semble avoir trouvé une formule qui fonctionne et refuse catégoriquement de la remettre en cause avec une éventuelle suite directe.
Une chose est sûre : Minecraft a encore de très beaux jours devant lui, sans avoir besoin d'une suite pour continuer à prospérer.
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