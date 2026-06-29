Minecraft victime d'un bug mangeur d'objets à cause d'un sac

Attention si vous jouez à Minecraft. Un bug lié à un objet présent dans le Marketplace a été signalé par de nombreux joueurs et celui-ci peut vous coûter vos ressources les plus précieuses.

La preview 26.40.27 de Minecraft est en ligne depuis le 26 juin 2026. Déjà disponible sur la Bedrock Edition du titre, elle devrait arriver dans le courant de l'année sur la Java Edition. Ce drop apportera plusieurs nouveautés comme un nouveau biome et un camp abandonné que vous pouvez découvrir dans l'article ci-dessous.

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Pour patienter, les joueurs peuvent se consoler en ajoutant l'un des objets gratuits du Marketplace à leur collection. Cependant, l'une des nouveautés a rapidement fait parler d'elle pour de mauvaises raisons. En effet, un simple sac à dos aux fonctionnalités très pratiques est devenu en quelques heures le pire cauchemar de certains joueurs malchanceux.

Une collaboration entre Minecraft et Herschel qui tourne mal

Le sac à dos en question est né d'une collaboration entre Mojang et la marque de maroquinerie Herschel. Elle a imaginé un vrai sac à dos cubique, qui est déjà en rupture de stock dans le monde réel. Mais pour offrir à tous les joueurs l'occasion de profiter de cette collaboration, un pack gratuit est disponible dans le Marketplace du jeu. D'ailleurs, au premier abord, cet objet peut être très avantageux.

En plus du sac, le pack inclut une série de défis permettant d'augmenter progressivement le nombre de pages du sac et d'ajouter des fonctionnalités optionnelles très utiles, comme le tri automatique, le dépôt et le réapprovisionnement des objets, la cuisson automatique...Mais rapidement, des joueurs ont découvert qu'après s'être déconnectés, tous les objets contenus dans ce sac avaient disparu.

Le problème signalé, mais il n'est pas encore corrigé

Rapidement, les témoignages évoquant un problème similaire se sont multipliés. D'autres joueurs ont même tenté de voir si le souci persistait malgré une première disparition. Un joueur a partagé son expérience :

J'ai tenté de reproduire le problème en remplissant le sac d'objets, en quittant le jeu puis en y revenant ; une fois de plus, le contenu du sac avait disparu.

L'auteur du signalement initial a soumis un rapport de bug via le système d'assistance de Mojang. À l'heure où ces lignes sont rédigées, ce rapport est toujours marqué comme « non résolu ». Soyez donc vigilant jusqu'à ce que le problème soit corrigé par les équipes de Mojang sous peine de perdre des heures de minage ou de fabrication.