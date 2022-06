Minecraft : Les boussoles (normale, magnétisée, de récupération), comment les obtenir ?

La boussole

Boussole magnétisée

Boussole de récupération

Sous ses airs de jeu minimaliste, Minecraft est en réalité un jeu très complet et complexe, comme vous devez très probablement le savoir. Pour vous faciliter la tâche, il est possible d'obtenir quelques outils et objets, comme. Ces dernières peuvent vous servir à vous repérer, mais pas seulement, étant donné que certaines ont d'autres vertus. Retour suret comment les fabriquer.Lapeut se fabriquer assez vite dans Minecraft. Il vous suffit en effet d'avoir quatre lingots de fer, ce qui n'est pas très dur à obtenir, mais également de la poudre de Redstone, que vous devrez disposer comme sur l'image ci-dessous.Vous obtiendrez alors une boussole, mais celle-ci n'est pas une boussole qui indique le nord. Si elle n'est pas modifiée, elle indiquera votre point d'apparition. Même si vous avez utilisé un lit en tant que point de respawn,. Si vous souhaitez qu'elle indique votre base, par exemple, il faudra passer vers uneNotez que cette boussole peut vous permettre de crafter une carte, pour avoir un meilleur aperçu du monde dans lequel vous êtes.Cette boussole sera, déjà, bien plus intéressante pour vous repérer, puisqu'elle. Pour cela, vous devez, en plus d'avoir une boussole normale, avoir un bloc de Magnétite, qui s'obtient en combinant des pierres sculptées et un lingot de Netherite. Le bloc de Magnétite peut ensuite être placé n'importe où (dans votre base, par exemple).Si vous interagissez avec le bloc par le biais de votre boussole, vous obtiendrez automatiquement, laquelle indique l'emplacement du bloc de Magnétite. Un item qui peut donc se montrer assez utile.Cette dernière boussole, introduite avec la mise à jour 1.19 de, est un autre item très utile. En effet,, comme son nom le sous-entend,. De fait, si vous êtes parti en exploration et êtes mort loin de la base, vous pourrez retrouver assez facilement votre stuff. Attention néanmoins, si vous mourez entre-temps, ce sera le lieu de votre dernière mort qui sera affiché sur la boussole.Pour la crafter, il suffit de mêler des éclats d'écho et une boussole normale, comme le montre l'image ci-dessous. Notez que les éclats d'écho peuvent être trouvés dans les coffres de la cité des abîmes.Dernière précision quant à la, elle ne fonctionne que dans la dimension dans laquelle vous êtes mort, ce qui est logique.