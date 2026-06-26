Minecraft vous transporte dans un nouveau biome avec sa dernière version

Alors que les cavernes de souffre sont disponibles dès maintenant pour l'ensemble des joueurs, Minecraft annonce déjà les débuts d'un nouveau biome pour la Bedrock Edition.

Présentées en mars 2026, les cavernes de soufre et leurs habitants cubiques viennent tout juste d'arriver dans la Java Edition de Minecraft. Mais sur la Bedrock Edition, les joueurs peuvent déjà partir à la découverte d'un nouvel environnement plus végétal.

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La preview 26.40.27 est en ligne pour les joueurs concernés et elle va vous emmener faire du camping dans son biome inédit : la forêt tachetée.

Explorez la forêt aux teintes flamboyantes et aux champignons rebondissants

Aussi appelé « dappled forest », ce nouveau biome forestier a été annoncé pour la première fois lors du Minecraft Live de mai 2026. Considéré comme rare, il sera principalement composé de peupliers, une nouveauté propre à cette mise à jour, et de sapins. Il se démarque des autres forêts du jeu par ses couleurs éclatantes évoquant le changement du feuillage en automne.

Au sol, des tapis de feuilles, des arbustes et des champignons seront disséminés. Du côté des espèces rencontrées, l'environnement abritera moutons, poulets, lapins, renards et plus encore. Lors de votre découverte de la forêt, vous pourrez couper les peupliers pour obtenir des ressources inédites comme des feuilles, des bûches ou des branches.

En parallèle, de nouveaux blocs inspirés par ce biome feront leurs débuts comme le bloc « arbuste rouge » et le « polypore », des blocs de champignons rebondissants poussant principalement sur les peupliers renversés. Mais le biome de la forêt tachetée s'accompagne d'une autre nouveauté majeure.

Le camp abandonné : une structure inédite ajoutée dans Minecraft

Avec cette version, les joueurs pourront désormais découvrir un camp abandonné. Ce dernier est constitué d'une tente et d'un petit environnement placé juste devant cet abri. Le camp peut renfermer des coffres ou des tonneaux contenant divers objets utiles. Générés par le jeu, ces camps peuvent apparaitre dans certains biomes en plein air comme les forêts, les jardins, les jungles, les taïgas, la savane ou les Badlands.

Pour l'heure, ces nouveautés ne sont disponibles que dans la Bedrock version de Minecraft. Mais sachant qu'elle est rattachée au troisième drop de 2026, il est possible qu'elles soient accessibles à tous avant la fin de l'année.