Le diamant sur Minecraft

Où trouver du diamant en 1.19 ?

Surest très certainement l'une des ressources les plus convoitées par les joueurs et les joueuses. Servant, notamment, à fabriquer des armures et outils très robustes et de qualité supérieure, il est, sachez-le, assez difficile de mettre la main sur du. Ainsi, dans ce guide dédié, nous vous indiquonsContrairement au charbon , au fer ou encore au lapis-lazuli , récupérer dupeut être assez long et fastidieux. Comme vous vous en doutez probablement déjà, c'est dans les mines/caves que vous pourrez récupérer du, et ce à partir de. Néanmoins, il va vous falloir, plus ou moins, descendre dans les profondeurs d'une mine pour en trouver. De façon générale, lese trouve entre les couches 16 (Y=16) et -64 (Y=-64). De notre côté, nous en avons, par exemple, obtenu à la couche -54 (Y=-54).Les blocs dese distinguent facilement des autres. En effet, en son sein, ledispose de petits carrés d'un bleu très clair et scintillant (comme sur l'image ci-dessus). Remarquons tout de même que les filons desont assez maigres : vous ne verrez, certainement, que deux ou trois blocs à chaque fois. Ainsi, avoir de nombreuxdemande du temps et de la patience. Pour finir, notons que c'est en utilisant une pioche de fer, ou de qualité supérieure, sur unque vous obtiendrez unComme dit précédemment, leest nécessaire pour plusieurs items. Il peut être utilisé pour crafter des armures, des armes et des outils. D'ailleurs, une pioche enest nécessaire dans le but de miner de l'obsidienne, permettant de vous confectionner un portail du Nether