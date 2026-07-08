Ce nouvel objet Minecraft change totalement notre façon d'explorer le monde

Après 17 ans d'attente, Minecraft déploie enfin une fonctionnalité réclamée par tous les explorateurs. La dernière mise à jour introduit un moyen de passer la nuit sans perdre son point d'apparition initial, accompagné de nouveaux éléments décoratifs pour vos campements.

L'attente aura été longue, mais le studio Mojang vient de corriger l'une des plus vieilles frustrations des joueurs de Minecraft Dans la préversion de la mise à jour 26.40.30 de l'édition Bedrock, déployée hier, les développeurs introduisent des nouveautés qui vont transformer la vie des aventuriers virtuels. Au menu, de nouveaux blocs pour se reposer et une refonte des campements abandonnés.

Le lit de paille, une révolution pour l'exploration

Le changement majeur de cette mise à jour réside dans l'ajout des lits de paille. Jusqu'à présent, dormir dans un lit classique réinitialisait inévitablement votre point d'apparition. Une mécanique particulièrement punitive lors des longues expéditions loin de votre base principale. Avec ce nouvel objet, il est désormais possible de passer la nuit en toute sécurité tout en conservant votre point de réapparition précédent.

Cette fonctionnalité, bien que salvatrice, s'accompagne d'une contrepartie logique pour préserver l'équilibre du jeu. Ces lits de paille sont à usage unique et se détruisent au petit matin. De plus, les règles fondamentales de l'univers cubique s'appliquent toujours : tenter de s'y reposer dans le Nether ou dans l'Ender se soldera par une explosion fatale. Côté fabrication, la recette se veut généreuse puisqu'il suffit de combiner trois bottes de foin pour obtenir quatre lits de paille. Les explorateurs les plus chanceux pourront également en trouver naturellement dans les campements abandonnés.

Coussins et refonte des environnements

En marge de cet outil de survie, Mojang n'oublie pas les bâtisseurs et les amateurs de décoration. La mise à jour introduit les coussins, déclinables dans les seize couleurs traditionnelles du jeu. Si leur utilité en mode survie reste anecdotique, ils offrent enfin la possibilité de s'asseoir véritablement et d'apporter une touche chaleureuse à vos intérieurs. Bien qu'ils soient temporairement absents des campements abandonnés en raison d'un problème technique connu, les développeurs promettent de les y intégrer très prochainement.

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Ces fameux campements abandonnés, introduits il y a quelques semaines, bénéficient d'ailleurs d'une attention toute particulière. Ils apparaîtront désormais dans de nouveaux biomes, notamment le jardin pâle et la forêt de fleurs, et arboreront des arbres générés de manière procédurale. Le studio a également profité de cette mise à jour pour corriger divers problèmes techniques, comme l'affichage incorrect des noms de potions dans les tables de butin.

Un ajout qui aurait dû être présent depuis les débuts

Il est fascinant de constater qu'il aura fallu près de quinze ans depuis le lancement officiel de la version 1.0 en 2011 pour voir arriver une option aussi essentielle. Pouvoir camper n'importe où sans ruiner sa progression semblait être une évidence pour un jeu axé sur l'exploration.

Quoi qu'il en soit, cette nouveauté est accueillie avec un immense soulagement par la communauté, prouvant une fois de plus que Minecraft sait toujours perfectionner ses mécaniques les plus basiques.









Pour progresser si vous venez de débuter, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de nos guides Minecraft. Vous y trouverez notamment nos astuces pour trouver du diamant ou le tutoriel pour fabriquer la nouvelle lance.