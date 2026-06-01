Minecraft : Découvrez le titre et la fenêtre de sortie du deuxième film

Lors d'un événement bonus diffusé le 30 mai 2026, Minecraft a dévoilé quelques détails sur la suite des aventures de Steve dans les salles obscures. En complément, une vidéo du casting a été mise en ligne.

Minecraft le Film a été un véritable succès en salles. Rapidement après son arrivée dans les salles obscures, une suite a donc été officialisée. Mais le projet était resté assez silencieux jusqu'alors. Cependant, cela reste assez normal car la production vient seulement de débuter.

Toutefois, Mojang a surpris sa communauté en annonçant la tenue d'un Minecraft Live bonus le 30 mai dernier. Diffusée à la TwitchCon, cette mini-conférence a permis d'en apprendre plus sur les prochaines mises à jour de Minecraft. La suite du film s'est aussi invitée à la fête, avec quelques surprises.

Minecraft 2 devient A Minecraft Movie: Squared

Lors de son segment dédié, celui qui était jusque-là appelé Minecraft 2 a dévoilé son titre anglais définitif. Cette nouvelle aventure s'appellera donc A Minecraft Movie: Squared. Si le titre français n'a pas encore été annoncé, son équivalent anglais peut être traduit par « Minecraft le Film : Au carré ».

Mais la révélation du titre n'était pas la seule surprise. Dans la foulée de la présentation, la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de Warner Bros ont partagé une vidéo avec un message de Jack Black et Jason Momoa. Celui qui incarne Steve à l'écran a donné quelques précisions sur le casting de cette nouvelle épopée, en dévoilant des coulisses de tournage, des concept arts mais aussi celle qui incarnera Alex : Kirsten Dust.

Un concours créatif lancé pour célébrer cette annonce

La publication sur les réseaux sociaux précise que A Minecraft Movie: Squared sortira dans les salles américaines le 23 juillet 2027. La date de sortie française n'est pas encore connue, mais il y a fort à parier qu'il débarquera à la fin du mois de juillet 2027. En attendant cette sortie, Mojang a lancé un concours créatif.

Sur le site officiel de Minecraft, les modalités de participation sont détaillées. Tous les participants auront accès à un espace limité et auront accès aux mêmes blocs de construction. L'objectif : être le plus imaginatif ou le plus ingénieux pour l'emporter. Le gagnant pourra assister à une projection privée de cette suite avec ses proches et verra sa création apparaître dans le générique de fin.