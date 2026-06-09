Minecraft arrive sur Nintendo Switch 2 cette année avec l'amélioration Vibrant visuals

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 juin 2026 à 18h21
Minecraft manquait encore à l'appel sur Nintendo Switch 2. Mais Mojang a confirmé que le titre rejoindrait ce catalogue d'ici peu avec sa mise à jour la plus importante de 2025.
Minecraft arrive sur Nintendo Switch 2 cette année avec l'amélioration Vibrant visuals

À l'heure actuelle, vous pouvez jouer à Minecraft sur tous les supports possibles et imaginables. Le titre est disponible sur PC bien entendu, mais également sur les consoles de salon, sur supports mobiles et même sur navigateur. Cependant, une nouvelle console est arrivée en 2025 : la Nintendo Switch 2. 

S'il est bien possible de jouer au titre de Mojang sur la Switch première du nom, sa petite sœur ne pouvait pas encore partir à la conquête du monde cubique. Mais lors du Nintendo Direct du 9 juin 2026, la nouvelle a été confirmée : Minecraft sera bien jouable sur Nintendo Switch 2 en 2026. 

Minecraft jouable dans sa plus belle version à ce jour

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Dans une courte bande-annonce, Mojang a confirmé l'arrivée du jeu dans ce catalogue, mais aussi la présence de graphismes améliorés. Si vous jouez à Minecraft sur PC, vous vous souvenez certainement de Vibrant Visuals, la mise à jour graphique disponible depuis le 17 juin 2025. 

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Celle-ci permet notamment de profiter de jeux d'ombres et de lumières évoluant au fil de la journée, de brouillard volumétrique, de reflets dans l'eau et plus encore. Même si elle n'est qu'esthétique, elle rend le monde de Minecraft plus vivant et plus immersif. Les joueurs sur Nintendo Switch pourront profiter de cette amélioration dès le lancement du titre

Quand sortira le titre de Mojang sur Nintendo Switch 2 ? 

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Si l'arrivée du titre est confirmée, une information est encore inconnue à l'heure actuelle : sa date de sortie précise. Le trailer se termine en annonçant qu'il serait disponible en 2026, sans donner de fenêtre précise.

Miniature vidéo

Un possible lancement en automne est envisageable, notamment pour combler les petits joueurs à l'approche des fêtes. Mais la date sera certainement dévoilée lors du Minecraft Live de septembre prochain. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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