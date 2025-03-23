Minecraft refuse le modèle free-to-play : « C'est déjà la meilleure offre possible »

Alors que les jeux live-service adoptent massivement le modèle gratuit, Minecraft reste fidèle à son approche premium initiale. Mojang affirme que le jeu ne passera jamais en free-to-play, expliquant clairement sa vision à long terme.
Minecraft ne deviendra jamais gratuit, confirme Mojang
Seize ans après sa sortie initiale, Minecraft reste fermement attaché à son modèle économique de départ
: acheter une seule fois le jeu, sans devoir débourser davantage pour accéder à toutes ses fonctionnalités. Lors d'un entretien récent avec IGN
, Ingela Garneij, productrice exécutive de Minecraft Vanilla, a été catégorique sur ce point :
Ça ne fonctionnerait pas avec la manière dont le jeu a été conçu. On a construit Minecraft avec un objectif différent. Notre modèle de monétisation est simple : acheter le jeu une fois, et c'est tout. Il est primordial pour nous que le jeu soit accessible au plus grand nombre. Selon nous, c'est déjà la meilleure offre possible.
Cette position tranche avec la tendance actuelle du marché, où des jeux comme Overwatch 2
, Destiny 2
ou encore PUBG
sont devenus gratuits, accompagnés de battle passes et de contenus cosmétiques payants.
Des valeurs fondamentales qui guident les choix de Mojang
Agnes Larsson, directrice du jeu Minecraft Vanilla, insiste sur l'importance des valeurs qui façonnent Minecraft depuis ses débuts :
Pour moi, ce modèle économique fait partie intégrante des valeurs fondamentales de Minecraft. Ces valeurs ont contribué à créer la culture unique du jeu, c'est ce qui rend Minecraft si solide aujourd'hui.
Cette philosophie permet ainsi à Minecraft de conserver son identité unique et d'offrir une expérience complète dès l'achat initial, sans frais supplémentaires cachés.
Minecraft continue d'évoluer sans surcoût pour les joueurs
Malgré son modèle payant initial, Minecraft continue régulièrement de proposer des mises à jour majeures gratuites
. La preuve avec le prochain pack « Vibrant Visuals »
, une refonte graphique complète offerte à tous les joueurs dans les mois à venir.
Ce genre d'initiative démontre clairement la volonté de Mojang d'enrichir continuellement l'expérience de jeu
, sans exiger de dépenses additionnelles. De plus, Mojang confirme à nouveau qu'aucun « Minecraft 2 » n'est prévu, éliminant ainsi toute idée de devoir repasser à la caisse pour une nouvelle version à moyen terme.
Même si la pression du marché pousse beaucoup de studios à adopter des stratégies économiques agressives, Mojang semble parfaitement serein avec son approche actuelle
. En refusant le free-to-play, Minecraft continue ainsi d'offrir une formule claire, honnête et appréciée par des millions de joueurs à travers le monde.
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