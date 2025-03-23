Lors du récent événement Minecraft LIVE, Mojang a présenté l'une des nouveautés les plus originales et créatives depuis longtemps : le bloc de « Dried Ghast ». Derrière ce concept surprenant se cache un potentiel immense, qui pourrait bien transformer votre manière de jouer à Minecraft dès cette année.

Le Dried Ghast : un bloc unique à découvrir dans le Nether

Des blocs qui prennent vie : transformez-les en adorables ghastlings !





Happy ghast : un nouveau compagnon volant indispensable

Une nouveauté majeure parmi les game drops de Minecraft

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Le prochain game drop, une forme de mise à jour réduite, de Minecraft introduira le très intrigant bloc de «», littéralement un « Ghast Séché ». Ce bloc inédit se trouvera exclusivement dans les étendues sablonneuses de la Vallée des Âmes, l'un des biomes les plus mystérieux du Nether. Mais attention, ce bloc n'est pas ordinaire : il s'agit d'une véritable créature vivante, mais complètement déshydratée. Une fois récolté, le «» pourra être ramené par les joueurs dans l'Overworld, où son potentiel surprenant se révélera enfin.Une fois dans l'Overworld, en plongeant ces blocs dans l'eau, les joueurs assisteront à une véritable renaissance. Petit à petit, le bloc séché commencera à s'hydrater, dévoilant un adorable sourire avant de devenir finalement un, c'est-à-dire un bébé ghast particulièrement attachant. Ces petits ghastlings n'ont rien à voir avec leurs homologues adultes du Nether : ils sont amicaux, curieux, et s'intègrent parfaitement au décor paisible de l'Overworld. Plus encore, les joueurs pourront les nourrir de boules de neige, ce qui leur permettra de grandir progressivement en une forme adulte encore plus inattendue : le «».Le Happy Hhast adulte révolutionnera votre façon de jouer. Bien loin du comportement agressif des Ghasts traditionnels, ces nouveaux venus seront suffisamment grands pour être équipés de selles, permettant aux joueurs de les chevaucher dans les airs. Cerise sur le gâteau : plusieurs joueurs pourront même prendre place simultanément à bord de ces nouveaux compagnons volants !Mais ce n'est pas tout : en plein vol, les joueurs pourront descendre de la selle et se tenir directement debout sur leur dos. Cette fonctionnalité ouvrira de nombreuses possibilités pratiques dans le mode survie, notamment en facilitant les constructions complexes à haute altitude. En somme, le Happy Ghast deviendra une sorte d'échafaudage mobile, idéal pour les projets architecturaux ambitieux.Cette fonctionnalité marquera. En adoptant la stratégie des « game drops », Mojang entend proposer du contenu plus régulier, plus ciblé et surtout plus innovant.Le Dried Ghast en est l'exemple parfait, combinant créativité, originalité et potentiel ludique énorme, sans pour autant nécessiter un changement radical de gameplay. Les joueurs pourront bientôt tester ces nouveautés dans les versions expérimentales, avant une sortie officielle prévue dans les prochains mois.Si vous ne possédez pas encore le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :