La meilleure mise à jour Minecraft de l'année est enfin disponible avec Mounts of Mayhem

Mojang conclut l'année 2025 avec le déploiement de Mounts of Mayhem. Disponible sur Bedrock et Java, cette mise à jour transforme l'exploration à dos de monture, introduit une arme redoutable et ajoute des créatures inédites pour pimenter vos aventures cubiques.
C'est sans doute le déploiement le plus marquant de cette fin d'année pour les amateurs de blocs
. Après avoir distillé les informations au compte-gouttes via des snapshots et des aperçus techniques, Mojang vient de libérer la mise à jour Mounts of Mayhem de Minecraft dans sa version complète
. Si l'année 2025 avait déjà été généreuse avec l'arrivée du golem de cuivre
et une refonte visuelle majeure
, ce nouveau contenu vient couronner le tout en s'attaquant à un pilier du gameplay : les montures et le combat
.
Une faune plus riche et plus dangereuse
L'un des attraits principaux de cette mise à jour réside dans l'élargissement du bestiaire. Les océans accueillent désormais le nautile et sa version zombifiée
, un ajout indispensable pour les explorateurs des profondeurs. Mais c'est sur la terre ferme que les changements sont les plus radicaux. Les joueurs peuvent découvrir de nouvelles variantes de montures
, notamment le cheval zombie et le chameau momifié.
Cependant, l'exploration des biomes arides ne sera plus une partie de plaisir. Une nouvelle menace fait son apparition : le « Parched ». Cette variante du squelette, armé d'un arc, patrouille dans les déserts juché sur des chameaux momifiés. Pire encore, ces ennemis ne voyagent pas seuls. Ils sont souvent accompagnés de momifiés classiques maniant la toute nouvelle arme du jeu, rendant la domestication de ces nouvelles montures particulièrement périlleuse.
La lance, une révolution pour le combat monté
Si vous aimiez charger l'ennemi à dos de cheval, vous allez être servis. La lance fait son entrée et change la dynamique des affrontements dans Minecraft
. Conçue spécifiquement pour les joutes, elle permet d'infliger des dégâts légers via des coups rapides ou de préparer une charge dévastatrice. La puissance de cette attaque chargée dépend directement de votre vitesse de déplacement.
Pour maximiser ce potentiel, Mojang a introduit un enchantement unique nommé Lunge.
Ce dernier offre une accélération soudaine, transformant votre charge en un coup fatal pour quiconque se trouve sur votre chemin. C'est un outil qui deviendra vite indispensable pour les cavaliers émérites.
Des montures enfin tout-terrain
Outre l'offensive, la qualité de vie a été grandement améliorée
. Fini les détours interminables lorsqu'une rivière barre votre route : toutes les montures peuvent désormais nager
. Cette modification, bien que simple en apparence, fluidifie considérablement l'exploration sur de longues distances.
Enfin, la protection de vos fidèles destriers atteint un nouveau sommet. Il est désormais possible de fabriquer des armures en Netherite pour vos chevaux
. Votre monture peut donc devenir aussi résistante que vous face aux assauts des creepers et autres dangers nocturnes.
Avec une telle sortie pour clore l'année, les regards se tournent désormais vers 2026. La nouvelle stratégie de Mojang, consistant à proposer des mises à jour thématiques plus fréquentes mais plus modestes, semble porter ses fruits. Toutefois, après un morceau aussi consistant que Mounts of Mayhem
, il faudra probablement patienter quelques mois avant de voir débarquer le prochain contenu majeur.
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