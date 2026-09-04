Minecraft prépare activement l'arrivée de la version 26.3, mais quand sera-t-elle disponible ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 septembre 2026 à 17h38
Son déploiement officiel doit survenir dans le courant du mois. Mais Mojang prépare activement l'arrivée de la version 26.3 de Minecraft, le troisième Game Drop majeur de l'année 2026.
Minecraft prépare activement l'arrivée de la version 26.3, mais quand sera-t-elle disponible ?

La très attendue version 26.3 de Minecraft vient de franchir une nouvelle étape. Après avoir proposé progressivement toutes ses nouveautés sur les serveurs tests, le troisième Game Drop majeur de 2026 entame doucement son arrivée. Le 1er septembre, le premier pre-release de cette version a été déployé, mais il a rapidement été suivi d'une deuxième pre-release, survenue le 4 septembre. 

Un double pré-lancement consacré à la traque des derniers bugs de la version

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Ce double pré-lancement surprend, mais il rassure la communauté. Comme Mojang l'a expliqué dans une publication faite sur le site du jeu, « Maintenant que nous sommes dans la phase de pré-version, nous ne suivons plus notre calendrier habituel de snapshots. Cela signifie également que nous consacrons plus de temps à la traque des bugs pour préparer la sortie officielle ». 

Cependant, les joueurs veulent désormais savoir quand il sera possible de découvrir la version 26.3 de Minecraft. Aucune date précise n'a encore été communiquée. Néanmoins, les joueurs vétérans pensent que cette mise à jour sera déployée aux alentours du 22 septembre. 

La mise à jour 26.3 de Minecraft apportera un nouveau biome, une nouvelle structure et plus encore

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Même si la date officielle de déploiement n'est pas encore connue, les héros de Minecraft savent déjà ce que cette nouvelle version leur réserve. La principale nouveauté de celle-ci est l'ajout du biome de la forêt tachetée, un environnement aux teintes automnales où il sera possible de récolter du bois de peuplier. Au hasard de leur promenade dans ces bois rouges et orangés, les joueurs pourront aussi découvrir le camp abandonné ou rebondir sur des polyphores

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Enfin, cette nouvelle version permettra de fabriquer des escaliers en laine ou en béton, de dormir sur un lit de paille ou encore de s'asseoir sur des coussins. Avez-vous hâte de découvrir toutes ces nouveautés ? 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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