Minecraft ajoute de nouveaux blocs et des cartes avant le 3e drop de l'année

Alors que le troisième drop de 2026 se rapproche à grands pas, les utilisateurs de la Bedrock Edition de Minecraft peuvent déjà tester en avant-première quelques-unes de ses nouveautés depuis le 5 août.

Minecraft démarre le mois d'août sur les chapeaux de roues ! Après l'annonce de la date de lancement de la version Nintendo Switch 2, le plus célèbre des mondes cubiques a eu droit à une nouvelle preview.

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Disponible sur la Bedrock Edition du titre, la version 26.50.24 intègre des éléments qui seront accessibles à tous au déploiement du 3e drop de 2026. Et grâce à ces ajouts, vous pourrez créer des éléments très pratiques.

Les escaliers et les dalles de béton maintenant disponibles

Pour donner une structure plus solide à vos constructions, vous pouvez dès à présent utiliser les dalles et les escaliers en béton. Afin de combler les créatifs, le béton est personnalisable avec 16 teintes différentes. Ceux-ci peuvent être utilisés de la même manière que les blocs de laine récemment introduits et possédant les mêmes caractéristiques. Mais ils donneront aux maisons et à vos décors plus de robustesse.

Quelques modifications ont également été apportées au bloc coussin, disponible en jeu depuis la version 26.3. Désormais, ceux-ci ne bloqueront plus les vibrations lorsqu'ils sont posés, manipulés ou détruits. Les joueurs ne s'enfonceront plus dans le sol si le bloc coussin sur lequel ils sont assis est détruit.

Mais la vraie nouveauté notable va pousser les joueurs à explorer davantage.

Un autre ajout pratique lié à l'une des dernières nouveautés de Minecraft

En juin dernier, le biome de la forêt tachetée faisait ses débuts dans la Bedrock Edition de Minecraft. Lors de l'exploration de ces bois et d'autres biomes, les joueurs concernés ont pu découvrir des camps abandonnés. Ces petits spots isolés contiennent une tente où s'abriter, des coffres et un petit environnement rattaché.

En explorant ces campements, les joueurs pourront plus facilement se repérer et même trouver des secrets grâce aux cartes. Présentes dans les coffres des camps, les cartes d'explorateur contiennent des indications pour mener les joueurs vers d'autres lieux cachés. La liste inclut des cités antiques, des mines abandonnées, des pyramides du désert, des ruines océaniques (eaux chaudes) et d'autres variantes de camps abandonnés.

Si vous pouvez d'ores et déjà tester ces nouveautés dans la Bedrock Edition, précisons qu'elles seront prochainement disponibles dans la Java Edition de Minecraft, dans le courant de l'automne 2026 sans date précise pour le moment.