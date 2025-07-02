Minecraft accueille une mise à jour très cuivrée pour bien commencer l'été

Alors que les joueurs tentent de décrypter un message code, Mojang vient de mettre en ligne une mise à jour riche en cuivre et en mignonnerie dans Minecraft. Simple coïncidence ou indice supplémentaire ?
Décidément, le mois de juillet semble placé sous le signe du cuivre dans Minecraft
. Peu de temps après la publication d'une image riche en messages, le monde cubique a reçu une toute nouvelle mise à jour disponible pour la Bedrock Edition. Celle-ci propose de nombreuses nouveautés autour du cuivre, un minerai assez abondant dans Minecraft mais souvent délaissé
au profit d'autres alternatives. Mais cette mise à jour risque de donner envie à certains de miner davantage.
Rencontrez l'adorable golem de cuivre dans Minecraft
Présenté pour la première fois en 2021 et finaliste du vote communautaire de cette même année, le golem de cuivre est l'une des mascottes préférées des joueurs
. Pourtant, il n'avait jamais été ajouté dans Minecraft, malgré la profusion de memes et de réclamations le concernant. Aujourd'hui, il intègre enfin le jeu et il n'est pas là uniquement pour combler ses admirateurs de la première heure.
Le golem de cuivre possède un coffre de cuivre qui est rattaché
. Tous les objets que vous placerez dans ce coffre seront collectés par le golem, qui les placera ensuite dans les emplacements de stockage les plus appropriés de votre base et les triera en piles. Ce petit compagnon est donc aussi attachant que pratique
, de quoi inciter de nombreux joueurs à le fabriquer pour qu'il parte à l'aventure à leurs côtés.
De l'équipement de cuivre facile à fabriquer et accessible aux nouveaux joueurs
En plus du golem de cuivre, cette mise à jour de Minecraft permet désormais de fabriquer de l'équipement à base de cuivre
. Situé entre la pierre et le fer en termes d'abondance et de résistance, il était accumulé en grande quantité par les nouveaux venus. Désormais, ils pourront utiliser ces piles de cuivre pour fabriquer une armure, mais aussi une pioche, d'autres outils ainsi que des armes.
D'ailleurs, cet ajout va faciliter la transition de l'équipement de base assez rudimentaire à un équipement supérieur sans devoir amasser une quantité importante de fer ou d'autres matériaux rares. Pour l'occasion, ces objets auront une durabilité plus importante que les objets en pierre. Cependant, ils ne permettront pas d'extraire des minerais de qualité supérieure comme le fer. Toutefois, ils restent une bonne alternative pour rendre le personnage plus robuste.
commentaire (0)