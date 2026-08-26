Minecraft fait marche arrière avec sa dernière Snapshot

La dernière version test de Minecraft réserve une surprise de taille aux joueurs. Alors que de récentes mises à jour modifiaient le comportement des Noyés, les développeurs ont brusquement décidé de tout annuler. Un retour en arrière inattendu accompagné de quelques nouveautés visuelles.

La communauté des bâtisseurs virtuels s'attendait à une évolution linéaire, mais le studio de développement en a décidé autrement. Le déploiement de la dixième Snapshot pour la version actuelle de Minecraft apporte son lot de correctifs, mais se distingue surtout par une décision assez surprenante concernant l'un des ennemis aquatiques les plus emblématiques du jeu.

Un retour en arrière inattendu pour les Noyés

Il faut remonter à la deuxième Snapshot de ce cycle de développement pour comprendre la situation. À l'époque, les équipes de conception avaient entrepris de modifier en profondeur le comportement des Noyés, en particulier leur manière de manier le trident. La modification principale stipulait que tout Noyé s'approchant à moins de trois blocs d'un joueur cesserait de lancer son arme pour l'utiliser en combat rapproché. Les versions suivantes avaient même peaufiné ces ajustements en améliorant les animations et en corrigeant divers bugs visuels mineurs.

Pourtant, la note de mise à jour de cette dixième Snapshot est on ne peut plus claire. Nous pouvons y lire la mention suivante :

Annulation des récentes modifications apportées au comportement et aux animations des Noyés lors de ce cycle de publication.

Cette phrase replace donc cet adversaire redoutable exactement dans l'état où il se trouvait au tout début de cycle de la version 26.3. Les créateurs du jeu n'ont fourni aucune explication officielle pour justifier ce revirement soudain. Les joueurs les plus expérimentés supposent que ces changements d'intelligence artificielle ont dû engendrer des failles imprévues ou des problèmes de stabilité, rendant une annulation pure et simple inévitable à court terme.

Des nouveautés visuelles et des améliorations techniques

Au-delà de cette mystérieuse reculade concernant les monstres marins, cette mise à jour reste relativement modeste en termes de contenu pur. Les joueurs remarqueront tout de même quelques ajouts esthétiques bienvenus dès l'écran titre. Le nouveau biome de la forêt tachetée y fait une apparition remarquée, agrémenté d'un campement abandonné qui renforce l'atmosphère mystérieuse du jeu.









Les explorateurs seront également ravis d'apprendre que les développeurs ont optimisé les performances globales lors de la recherche de structures générées aléatoirement. Cette amélioration technique devrait rendre les longues expéditions beaucoup plus fluides et agréables.

Tous les détails de cette Snapshot sont visibles sur le site officiel.