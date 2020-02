Minecraft : Netherite, comment la trouver pour fabriquer des armures, outils et armes ?

La Netherite est une toute nouvelle ressource qui, comme son nom le laisse sous-entendre, ne peut être trouvée que dans les profondeurs du Nether.

Netherite, comment la trouver ?



Comment fabriquer des armures, armes et outils en Netherite ?

Faire fondre les Débris Antiques en Fragments de Netherite

Fabriquer des lingots de Netherite



Améliorer vos armes, armures et outils en diamant grâce à la Netherite

Les meilleurs objets du jeu grâce à la Netherite

Épée Netherite : 1,6 de vitesse d'attaque et 8 de points d'attaque. Diamant : 1,6 de vitesse d'attaque et 7 de points d'attaque.

Pelle Netherite : 1 de vitesse d'attaque et 6,5 de points d'attaque. Diamant : 1 de vitesse d'attaque et 5,5 de points d'attaque.

Pioche Netherite : 1,2 de vitesse d'attaque et 6 de points d'attaque. Diamant : 1,2 de vitesse d'attaque et 5 de points d'attaque.

Hache Netherite : 1 de vitesse d'attaque et 10 de points d'attaque. Diamant : 1 de vitesse d'attaque et 9 de points d'attaque.

Casque et bottes Netherite : +3 de robustesse, +3 de points d'armure et +1 de résistance au recul. Diamant : +2 de robustesse et +3 de points d'armure.

Plastron

Netherite : +3 de robustesse, +6 de points d'armure et +1 de résistance au recul. Diamant : +2 de robustesse et +8 de points d'armure.

Jambières

Netherite : +3 de robustesse, +6 de points d'armure et +1 de résistance au recul. Diamant : +2 de robustesse et +6 de points d'armure.



Cette dernière sera utile pour fabriquer de nouveaux outils, armures et armes intéressants particulièrement puissants, même si son utilisation diffère grandement des ressources habituellement trouvées danstelles que le diamant, l'or ou l'argent.Pour rappel, lasera officiellement ajoutée à partir de la version, mais elle n'est, techniquement, pas disponible dans la version actuelle. Cependant, les plus impatients d'entre vous auront l'occasion de mettre la main dessus par l'intermédiaire de la snapshot 20w06a, laquelle peut être installée via le client Java. Ces snapshots, des versions non finalisées, permettent aux développeurs du studio Mojang, en charge de, de tester le fonctionnement des derniers ajouts, de sorte d'apporter des modifications pour la version officielle en fonction du retour des joueurs.Vous n'aurez pas la chance de pouvoir tomber sur de laen tant que telle dans la nature. Cependant, laest issue d'un minerai extrêmement rare appelé «», ou «» en français, qui ne peut être trouvé que dans le Nether, la dimension infernale remplie de lave. Bien évidemment, pour espérer y accéder, vous devrez créer un portail du Nether et être prêt à affronter les nombreux dangers s'y présentant.Une fois dans le Nether, vous aurez besoin, comme pour le diamant, de vous diriger vers les niveaux inférieurs. En effet, lesne sont uniquement disponibles qu'aux couches situées entre les valeurs Y:8 et Y:22. Pour vérifier le niveau auquel vous vous situez, n'oubliez pas d'utiliser la touche F3, laquelle fera apparaître diverses données, dont les coordonnées XYZ.Une fois que vous aurez atteint les couches adéquates, vous serez, peut-être, en mesure de tomber sur cette ressource particulièrement rare, basée sur les mêmes taux d'apparition que le diamant. Cependant, a contrario des gisements de diamants qui peuvent receler jusqu'à 8 pierres précieuses, les veines deseront bien moins importantes, proposant de 1 à 3 minerais.Si vous n'êtes pas particulièrement patient et que vous n'êtes pas un fan inconditionnel des mines optimisées, surtout en pleinoù la lave est grandement présente, il est important de préciser que lesrésistent aux explosions de TNT, un moyen, peut-être, plus simple de récupérer ces ressources rares bien plus rapidement.Les blocs deseront facilement reconnaissables par leur couleur brunâtre et la spirale présente sur le dessus de ces derniers. Comme quelques autres blocs de Minecraft, lesne pourront être minés qu'à partir du moment où vous serez en possession d'une pioche en diamant ou de, si vous tentez de le casser avec autre chose, vous n'obtiendrez rien du tout.Maintenant que vous êtes l'heureux propriétaire de quelques, vous pouvez les faire fondre dans un four, accompagné de n'importe quel combustible, afin d'obtenir des. Chaquefondu vous donnera un. Cependant, vous aurez besoin de quatre d'entre eux pour fabriquer unUne fois que vous aurez vos quatre, vous aurez besoin de quatre lingots d'or pour fabriquer un. Vous n'aurez qu'à suivre le plan, présenté ci-dessous, pour fabriquer le lingot tant espéré.Lessont particulièrement intéressants, car ils permettront d'améliorer vos différents équipements fabriqués à partir de diamants. De ce fait, vous n'aurez qu'à être en possession d'un objet en diamant et d'un lingot de Netherite afin d'en avoir une version améliorée. Le positionnement des éléments dans l'établi n'a pas d'importance :Précision importante, si votre objet en diamant présentait quelques traces d'usure, ce dernier sera comme neuf après l'avoir couplé à un lingot de Netherite. Cependant, tous les éventuels enchantements présents disparaîtront. Si vous souhaitez réparer des objets en Netherite, il faudra penser à utiliser une enclume et quelques lingots de Netherite pour espérer le remettre à neuf.L'ajout de lapermet de proposer des meilleurs outils, armes et armures dans le jeu, la suprématie du diamant prendra donc fin à partir de laSi vous ne possédez pas encore Minecraft , sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :