Minecraft : Sa très attendue mise à jour visuelle a enfin une date de sortie

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 juin 2025 à 15h21
Dans une bande-annonce partagée sur YouTube, Minecraft a dévoilé les nouveautés de sa nouvelle mise à jour majeure : Chase the Skies. Mais une deuxième mise à jour a été confirmée, avec une belle surprise à la clé.
Minecraft : Sa très attendue mise à jour visuelle a enfin une date de sortie
Le 17 juin 2025 marquera les débuts de 2 mises à jour majeures pour Minecraft. La première, Chase the Skies, était déjà partiellement connue des joueurs suite à plusieurs révélations. Elle introduira notamment une toute nouvelle créature, la création de harnais pour la chevaucher et rendra la fabrication des selles accessible à tous. Cependant, une autre mise à jour particulièrement attendue a été confirmée et elle va chambouler la vision globale du monde entièrement fait de blocs. 

Vibrant Visuals : une mise à jour graphique importante pour Minecraft 

Dévoilée pour la première fois en mars 2025, Vibrant Visuals est une « mise à jour graphique pensée pour transformer l'expérience visuelle dans Minecraft, sans en modifier les mécaniques ». Celle-ci est pensée pour rendre l'environnement plus immersif grâce à l'ajout d'ombres pixellisées, de reflets dans les eaux du jeu, de lumière directionnelle, de brouillard volumétrique et plus encore.

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Ces améliorations visuelles seront notamment visibles au travers de détails comme le fait de voir la lumière briller au travers du feuillage, de voir les ombres des objets changer en fonction de l'heure de la journée… Cependant, il est précisé que cette mise à jour est purement esthétique. Aucun nouvel élément de gameplay n'est ajouté, mais cette mise à jour est rétrocompatible avec les anciens mondes créés et jouable en local.

Des améliorations visuelles qui ne concernent pas tous les joueurs de Minecraft

Même si de nombreux joueurs ont déjà partagé leur enthousiasme face à l'arrivée de ces graphismes améliorés, tous ne pourront pas en profiter à compter du 17 juin. En effet, la mise à jour Vibrant Visuals ne sera proposée à l'heure actuelle que sur la version Bedrock de Minecraft. Les joueurs de la version Java devront patienter quelques semaines de plus pour la découvrir. 

Miniature vidéo

En revanche, ils pourront profiter de la plupart des fonctionnalités proposées dans la mise à jour Chase the Skies. L'absence de la mise à jour Vibrant Visuals n'impactera pas l'expérience de jeu sur cette version et les héros pourront dompter leur propre Happy Ghast en attendant de voir l'univers cubique sous un nouveau jour.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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