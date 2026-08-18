Minecraft sort Snapshot 9 en avance et apporte de nombreux correctifs

Si vous gérez des serveurs privés dans Minecraft, alors cette nouvelle devrait vous plaire. La version Snapshot 9 a été mise en ligne avec un peu d'avance et elle amène avec elle une nouveauté attendue.

Il existe plusieurs manières de jouer à Minecraft, que ce soit en solo ou avec des amis, via le mode Survie, le mode créatif ou le mode Hardcore. Pour permettre aux groupes de joueurs de s'amuser quand ils le souhaitent dans un espace sécurisé, une option est disponible : le Realm Java.

Ce dernier permet de créer un serveur privé géré par Mojang, pouvant accueillir jusqu'à 10 joueurs et proposant des sauvegardes automatiques. Tout comme le reste du jeu, les Realms sont régulièrement mis à jour via les versions Snapshot. Sachez que si vous utilisez cet outil, sa dernière version est disponible et elle fait disparaître un défaut notable : la sensation de restriction.

Plus de 50 correctifs et un ajout apprécié pour les Realms de Minecraft

Jusqu'à présent, les Realms Java donnaient l'impression aux utilisateurs concernés de jouer dans un espace limité. En avançant de quelques pas, les éléments de décor et les constructions disparaissaient assez rapidement. La version Snapshot 9 élimine ce sentiment en offrant la possibilité de contrôler la distance d'affichage du serveur.

Désormais, le propriétaire du serveur Realm peut modifier cette distance jusqu'à atteindre 25 chunks, soit l'équivalent de 400 blocs, et ce dans toutes les directions. Cela va permettre de rendre les éléments les plus éloignés des joueurs visibles plus longtemps.

Mais la distance d'affichage n'est pas le seul élément à connaître quelques changements. C'est aussi le cas pour la distance de simulation, même si cela peut impacter les performances du serveur.

Des Endermen enfin vulnérables aux projectiles quand ils sont dans un véhicule

La version Snapshot 9 des Realms Java de Minecraft corrige également une cinquantaine de bugs divers et modifie un détail lié aux Endermen. Depuis le déploiement de cette mise à jour, un Enderman se trouvant dans n'importe quel véhicule (qu'il s'agisse d'un wagonnet, d'un bateau ou autre) peut être blessé par des projectiles. Les archers pourront donc devenir de vrais atouts lors des combats à distance si l'Enderman voyageur parvient à être bloqué.

Si vous voulez tester les nouveautés de la version Snapshot 9 ou créer votre propre Realm dans la version Java de Minecraft, il vous suffit d'ouvrir le launcher du titre, d'ouvrir l'onglet « Installations », d'autoriser les snapshots et de créer un profil utilisant la dernière version en date.