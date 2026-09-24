Minecraft Live Septembre 2026 : Date, horaires et comment suivre l'événement

Préparez-vous à découvrir le futur de la franchise de Mojang. Voici toutes les informations essentielles pour ne rien manquer du Minecraft Live de septembre 2026, des horaires de diffusion aux liens pour suivre la conférence en direct.

Alors que la franchise continue de grandir avec ses spin-offs, et notamment la sortie de Minecraft Dungeons 2 ce 29 septembre, ses mises à jour régulières et son adaptation au cinéma, Mojang s'apprête à dévoiler la suite de ses projets liés à Grand Theft Auto VI. Dans la foulée du récent contenu Wilderness Bound, ce nouveau rendez-vous promet de présenter le « prochain chapitre » de l'univers cubique.

Date et heure pour suivre le Minecraft Live 2026

Le Minecraft Live se tiendra officiellement le samedi 26 septembre 2026. La présentation débutera à 10h00 PT, ce qui correspond à 19h00 pour l'heure de Paris. La présentation sera donc accessible pour la majeure partie du public, comme souvent, puisqu'elle n'aura pas lieu trop tard, ou en pleine nuit.

En plus des annonces autour du jeu principal, cette édition permettra très certainement de mettre en avant Minecraft Dungeons 2, qui sortira trois jours plus tard. De plus, la communauté spécule activement sur une possible refonte de la dimension de l'End, en raison de la présence d'Endermans dissimulés dans les différents teasers diffusés par le studio.

Où et comment regarder la diffusion en direct ?

Comme lors des éditions précédentes, la conférence sera retransmise en direct sur les plateformes habituelles :

Sur la chaîne officielle YouTube de Minecraft.

de Minecraft. Sur la chaîne officielle Twitch .

. Directement sur le site officiel via la page Minecraft.net/live.









De nombreuses annonces devraient être faites, et nous ne manquerons pas de vous relayer les plus grosses actualités concernant Minecraft, et ses dérivés. Aucun autre nouveaux jeu ne devrait être dévoilé, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Une chose est sûre, les joueurs de Minecraft auront l'occasion de découvrir la prochaine mise à jour de leur jeu préféré. Et si vous ne possédez pas encore le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :