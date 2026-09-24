Minecraft Live Septembre 2026 : Date, horaires et comment suivre l'événement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 septembre 2026 à 16h25
Préparez-vous à découvrir le futur de la franchise de Mojang. Voici toutes les informations essentielles pour ne rien manquer du Minecraft Live de septembre 2026, des horaires de diffusion aux liens pour suivre la conférence en direct.
Minecraft Live Septembre 2026 : Date, horaires et comment suivre l'événement

Alors que la franchise continue de grandir avec ses spin-offs, et notamment la sortie de Minecraft Dungeons 2 ce 29 septembre, ses mises à jour régulières et son adaptation au cinéma, Mojang s'apprête à dévoiler la suite de ses projets liés à Grand Theft Auto VI. Dans la foulée du récent contenu Wilderness Bound, ce nouveau rendez-vous promet de présenter le « prochain chapitre » de l'univers cubique.

Date et heure pour suivre le Minecraft Live 2026

Le Minecraft Live se tiendra officiellement le samedi 26 septembre 2026. La présentation débutera à 10h00 PT, ce qui correspond à 19h00 pour l'heure de Paris. La présentation sera donc accessible pour la majeure partie du public, comme souvent, puisqu'elle n'aura pas lieu trop tard, ou en pleine nuit.

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En plus des annonces autour du jeu principal, cette édition permettra très certainement de mettre en avant Minecraft Dungeons 2, qui sortira trois jours plus tard. De plus, la communauté spécule activement sur une possible refonte de la dimension de l'End, en raison de la présence d'Endermans dissimulés dans les différents teasers diffusés par le studio.

Où et comment regarder la diffusion en direct ?

Comme lors des éditions précédentes, la conférence sera retransmise en direct sur les plateformes habituelles :

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De nombreuses annonces devraient être faites, et nous ne manquerons pas de vous relayer les plus grosses actualités concernant Minecraft, et ses dérivés. Aucun autre nouveaux jeu ne devrait être dévoilé, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise. 

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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