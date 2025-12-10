Minecraft : La lance, comment fabriquer cette arme ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 décembre 2025 à 17h07
Nous vous indiquons, dans ce guide dédié, comment fabriquer une lance sur Minecraft.
Minecraft : La lance, comment fabriquer cette arme ?
Sur Minecraft, les joueurs et les joueuses peuvent (et doivent) fabriquer différentes armes, afin de survivre face aux différentes créatures apparaissant la nuit. D'ailleurs, la mise à jour Mounts of Mayhem, qui est arrivée au cours du mois de décembre 2025, a apporté un tout nouvel équipement : la lance. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment fabriquer une lance sur Minecraft.

Comment fabriquer une lance sur Minecraft ? 

Pour fabriquer une lance sur Minecraft, vous aurez nécessairement besoin de ressources spécifiques. Évidemment, il existe plusieurs versions de la lance (7 au total, à ce jour), qui octroient une puissance d'attaque différente et surtout plus élevée. Dans tous les cas, pour créer une lance en bois sur Minecraft, vous aurez besoin de deux bâtons et un bloc de bois, que vous devez placer comme sur l'image ci-dessous sur la table de craft.

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Par la suite, ou si vous possédez déjà les ressources nécessaires, vous pouvez confectionner de meilleures lances : en pierre (bloc de pierre), en cuivre (lingot de cuivre), en fer (lingot de fer), en or (lingot d'or) ou encore en diamant. Si ces versions de la lance vous intéressent, il vous suffit de remplacer le bloc de bois par la ressource indiquée précédemment (comme sur les images ci-après).

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Par ailleurs, sachez que vous pouvez, en outre, fabriquer une lance en Netherite. Pour cela, il vous faudra une amélioration en Netherite, une lance en diamant et un lingot de Netherite. C'est via la table de forge que vous pourrez réaliser cette version de la lance.

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Soulignons également le fait que vous pourrez mettre la main sur des lances en tuant divers ennemis, tels que des zombies et des Piglins, ou encore en ouvrant des coffres. Cependant, leur chance d'apparition peut être assez mince. Dans tous les cas, vous savez à présent comment obtenir une lance sur Minecraft, afin de vous défendre face aux créatures hostiles.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Minecraft est disponible sur la plupart des plateformes de jeu.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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