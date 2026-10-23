Combats et retour de Liara, les images grandioses du Mass Effect annulé fuitent

Un peu plus de 24h après l'annonce choc de la fermeture de BioWare, une vidéo inattendue fait surface. Le trailer de l'épisode annulé, prétendument nommé Mass Effect Universe, vient de fuiter sur la toile. Des images poignantes qui dévoilent ce qui aurait pu être le grand retour de la franchise.

L'industrie du jeu vidéo est encore sous le choc. Ce mercredi dans la soirée, Electronic Arts annonçait la fermeture définitive du studio historique BioWare, entraînant l'annulation pure et simple du prochain volet de la saga spatiale. Mais une bande-annonce inédite, d'une durée de deux minutes, vient d'apparaître sur Reddit. Publiée par un compte anonyme, prétendument géré par un ancien développeur du studio, cette vidéo nous offre un aperçu déchirant de ce qui nous attendait.

Un retour aux sources nommé Mass Effect Universe

Bien qu'il soit difficile de certifier l'authenticité absolue de ces images à l'ère de l'intelligence artificielle, la précision technique et la richesse des détails écartent la piste d'une simple génération automatisée. La vidéo, entièrement doublée, présente un titre officiel clair : Mass Effect Universe. Ce nom résonne comme une promesse, celle d'une aventure ambitieuse qui semblait vouloir renouer avec l'essence même de la trilogie originelle, s'éloignant ainsi des errances d'Andromeda.

Les séquences dévoilent un tout nouveau protagoniste, arborant le célèbre manteau aperçu dans les premiers teasers dévoilés il y a quelques années. Les combats s'annonçaient dynamiques, mettant en scène des pouvoirs biotiques caractéristiques et plusieurs races emblématiques de la galaxie. Le clou du spectacle reste l'apparition très remarquée de Liara T'Soni, fidèle alliée du commandant Shepard, confirmant le lien direct avec les premiers épisodes.

Une annonce avortée pour les Game Awards

Le timing de cette fuite soulève de nombreuses interrogations. Dans la foulée de ces annonces, le présentateur Geoff Keighley a publié une image de Liara sur le réseau social Twitter, sans la moindre explication. Cet indice laisse fortement supposer, au-delà que cette annulation puisse l'atrister, que cette bande-annonce de Mass Effect 5 était initialement programmée pour être diffusée en exclusivité lors de la prochaine cérémonie des Game Awards.

Cette décision d'Electronic Arts de couper les vivres à BioWare juste avant une telle révélation questionne évidemment. Le projet semblait suffisamment avancé pour présenter des séquences de jeu concrètes et un doublage complet et le studio aurait pu patienter pour voir la réaction du public, et jauger si le projet valait la peine d'être poursuivi ou non. D'autant plus que le « Coming Soon » sous-entend que sa sortie n'était plus si lointaine.

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L'espoir de voir un jour ce Mass Effect Universe ressusciter sous une autre forme reste infime, mais cette fuite prouve que les équipes de BioWare avaient encore énormément de talent à revendre. Les fans se demandent désormais si la licence pourrait être rachetée par un autre géant de l'industrie, bien que cela dépende entièrement du bon vouloir d'EA.

De son côté, Electronic Arts pourrait finalement relancer une licence apprécié, mais dans un tout autre univers, celui de Star Wars, potentiellement motivé par les récents succès de la franchise.