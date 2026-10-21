Alerte rouge chez Electronic Arts qui ferme BioWare et annule le prochain Mass Effect

C'est un véritable séisme dans l'industrie du jeu vidéo. Electronic Arts vient d'annoncer la fermeture définitive du studio légendaire BioWare. Conséquence directe de cette restructuration massive, le développement très attendu du prochain Mass Effect est officiellement annulé, brisant les espoirs de millions de fans à travers le monde.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe à l'approche du N7 Day. Alors que la communauté espérait des nouvelles rassurantes concernant le futur de la saga galactique, la réalité est tout autre. Electronic Arts a pris la décision radicale de fermer définitivement BioWare, entraînant l'annulation pure et simple du cinquième opus de la franchise. Une fin tragique pour un projet qui cristallisait pourtant d'immenses attentes depuis son annonce initiale en 2020.

Une restructuration massive aux conséquences dramatiques

Cette fermeture s'inscrit dans un vaste plan de licenciements opéré par l'éditeur américain. Près de quatre cents postes sont supprimés au niveau global, soit environ trois pour cent des effectifs totaux de l'entreprise. Le bureau historique d'Edmonton est le premier touché, signant l'arrêt de mort d'une équipe légendaire. Les dirigeants de la maison mère, Cam Weber et David Tinson, ont justifié ce choix par une volonté de réévaluer les priorités financières et de concentrer les ressources sur des projets jugés plus rentables sur le long terme.



Mass Effect 5, qui n'en était encore qu'aux premiers stades de sa conception, fait donc les frais de cette nouvelle stratégie, mise en place quelques mois seulement après le passage de l'éditeur sous pavillon privé. Sur les réseaux sociaux, le studio a publié un ultime message d'adieu particulièrement touchant.

Depuis plus de 30 ans, BioWare a été bien plus qu'un studio. Il a été un foyer pour les conteurs, les développeurs et les joueurs qui ont donné vie à nos univers. Baldur's Gate. Neverwinter Nights.

Star Wars: Knights of the Old Republic.

Dragon Age. Mass Effect. Anthem. Aujourd'hui, après plus de trois décennies d'aventures partagées, BioWare ferme ses portes et le développement initial du prochain projet Mass Effect prend fin. Il n'y a rien de facile à écrire ces mots. Notre priorité, à l'heure actuelle, est de nous concentrer sur notre équipe incroyablement talentueuse, qui a mis tout son cœur dans ces jeux, et de nous soutenir mutuellement pendant cette période de transition. Ce que plusieurs générations de développeurs de BioWare ont construit ensemble mérite d'être célébré et de rester dans nos mémoires. Ces jeux sont devenus bien plus que ce qu'ils étaient grâce à vous : vous y avez joué, vous avez débattu de vos choix, vous êtes tombés amoureux de leurs personnages et vous vous êtes approprié ces univers. De la part de toute l'équipe de BioWare, merci d'avoir été la partie la plus importante de notre histoire. BioWare™

L'effondrement des promesses d'un retour aux sources

La pilule est d'autant plus difficile à avaler que les équipes de développement se montraient très confiantes il y a encore quelques mois. En novembre dernier, le producteur exécutif Mike Gamble assurait que toute l'attention du studio était focalisée sur ce nouveau chapitre. Les premiers indices laissaient présager un retour aux sources fascinant, avec la présence confirmée de Liara T'Soni et la découverte d'un fragment d'armure N7.



Les différentes images promotionnelles suggéraient même de tisser des liens narratifs inédits entre la trilogie originelle du commandant Shepard et l'épisode Andromeda. De récents visuels évoquaient également une potentielle guerre civile au sein du peuple Krogan, promettant d'explorer en profondeur les conséquences des choix cruciaux effectués dans le troisième volet.

La fin d'une ère pour les jeux de rôle

Aucun plan de reprise n'est actuellement envisagé par Electronic Arts. Si la licence pourrait théoriquement renaître de ses cendres dans un futur lointain, la vision portée par ses créateurs originaux est définitivement enterrée. C'est une page majeure de l'histoire vidéoludique qui se tourne aujourd'hui.



Pendant plus de trente ans, les équipes de développement ont façonné le paysage du jeu de rôle occidental. Des ruelles sombres de Baldur's Gate aux intrigues politiques de Dragon Age, en passant par l'inoubliable Star Wars Knights of the Old Republic, le savoir-faire narratif de ces artisans a marqué plusieurs générations. La disparition de cette institution laisse un vide immense et signe la perte tragique de l'un des univers de science-fiction les plus riches du média.