L'annulation de Mass Effect 5 est un « véritable crève-cœur » pour son directeur artistique

Voir un projet aussi important que Mass Effect 5 être annulé est un déchirement. Sur X, son directeur artistique, vétéran de l'industrie, revient sur cette révélation qui a choqué et sur son travail chez BioWare.

Depuis l'annonce de l'annulation de Mass Effect 5, nous vous avons partagé plusieurs réactions d'anciens membres de BioWare, mais aussi les actions entreprises par la communauté pour sauver le titre. Si elles représentent une lueur d'espoir, le destin du jeu annulé et de la franchise reste incertain.

La situation a également poussé certains employés qui travaillent sur le projet à partager leur expérience, même s'ils cachaient leur implication jusqu'à présent. C'est notamment le cas de Nicolas Bouvier, directeur artistique de renom qui a travaillé sur Halo, Assassin's Creed mais également sur le jeu annulé Mass Effect.

L'ancien directeur artistique de Halo et Assassin's Creed présent sur Mass Effect 5

Sur son compte X, il révèle publiquement qu'il a travaillé d'avril à octobre 2026 sur la franchise et sur le projet en question. Jusqu'à présent, il avait gardé cette information confidentielle. Mais le choc de la nouvelle l'a poussé à prendre la parole pour revenir sur ces quelques mois passés au sein de BioWare, mais aussi pour saluer l'équipe avec laquelle il travaillait.

En près de 30 ans de carrière dans ce secteur, j'ai rarement vu un groupe aussi soudé, aussi expérimenté et aussi efficace dans sa collaboration. Je me sens extrêmement honoré d'en avoir fait partie.

Il insiste sur le fait que les employés étaient très doués, animés par l'ambition commune d'explorer de nouveaux territoires, mais aussi de rester autant que possible fidèles à l'esprit de la trilogie originale. Nicolas Bouvier termine son message en souhaitant le meilleur à ses anciens collègues tout en regrettant que les joueurs n'aient pas eu la chance de découvrir leur travail.

De grands noms qui multiplient les louanges sur l'équipe en charge du projet

Nicolas Bouvier n'est pas le seul nom marquant lié au projet Mass Effect 5. Peu de temps après l'annonce de BioWare, Derek Künsken (auteur du roman de science-fiction « Le magicien quantique ») a aussi confirmé qu'il travaillait sur ce projet. Il ajoute que cela a été l'un des temps forts de sa carrière d'écrivain, même si le projet ne verra finalement pas le jour.

Comme Nicolas Bouvier, il salue une équipe de passionnés, « des individus formidables, experts dans leur domaine, et dotés d'une imagination ambitieuse quant à ce que pourrait être une future expérience signée BioWare ».