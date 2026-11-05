De nouveaux produits dérivés Mass Effect annoncés au pire moment possible

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 novembre 2026 à 17h10
Alors que Mass Effect 5 vient d'être annulé et que BioWare a fermé ses portes, plusieurs marques ont partagé des teasers de produits dérivés à l'approche du N7 Day et les joueurs veulent s'unir avec des actions spéciales.
Ajouter aux sources préférées
De nouveaux produits dérivés Mass Effect annoncés au pire moment possible

La fin d'année 2026 n'est pas très joyeuse pour tous les admirateurs de la franchise Mass Effect. Suite à l'annonce de la fermeture de BioWare et à l'annulation de Mass Effect 5, les voix s'élèvent pour tenter de sauver le titre dont le développement était presque terminé. 

À lire également

Mass Effect : Signez dès maintenant cette pétition pour sauver la franchise
Mass Effect 526 octobre 2026

Mass Effect : Signez dès maintenant cette pétition pour sauver la franchise

Après l'annonce choc de BioWare, des joueurs ont créé une pétition pour faire bouger les choses et sauver la franchise Mass Effect. Elle compte dans ses signatures celles…

Mais à la surprise générale, le N7 Day (célébré chaque année le 7 novembre) est maintenu. D'ailleurs, BioWare avait prévu plusieurs surprises à cette occasion avec notamment la présentation de nouveaux produits dérivés Mass Effect.

Plusieurs collaborations prévues pour le N7 Day

mass-effect-shepard

Ce type d'annonce peut surprendre alors que BioWare est dans une situation compliquée et que l'avenir de la licence Mass Effect dans sa globalité est plus qu'incertain. D'autant que le studio n'a encore rien annoncé suite aux récents événements qui ont secoué l'industrie vidéoludique. Toutefois, les marques qui ont imaginé les nouveaux produits dérivés ont décidé de maintenir les révélations, comme un acte de soutien et une volonté de mobiliser la communauté.

Trois collaborations ont ainsi été confirmées et des images ont déjà été partagées sur les réseaux sociaux. Youtooz, célèbre marque spécialisée dans les figurines, a notamment publié un teaser pour annoncer des statuettes à l'effigie de Mordin, Joker et Liara. C'est aussi le cas de Dark Horse, qui a également partagé un teaser sur X en donnant rendez-vous aux admirateurs de Mass Effect le 6 novembre. 

Dans le même temps, la marque de vêtements Insert Coin a ressorti sa collection dédiée à Mass Effect comprenant veste, parka ou encore t-shirts portant le blason du N7. Enfin, Moor-Art Gallery (spécialisé dans les produits en édition limitée) révélera sa collection spéciale le 6 novembre.

Une grande action prévue sur Steam pour montrer que Mass Effect n'est pas oublié

mass-effect-artwork

Si les produits dérivés sont nombreux, beaucoup hésitent à les acheter, car cela signifie soutenir EA, détenteur de la licence, mais aussi bourreau de son studio. Mais d'autres actions sont entreprises pour célébrer le N7 Day. La communauté souhaite aussi se mobiliser à son échelle en invitant le plus de joueurs possibles à lancer Mass Effect Édition Légendaire sur Steam le jour J. 

De cette manière, la communauté veut montrer que Mass Effect n'est pas oublié. Rendez-vous donc le 7 novembre pour participer à cet élan de soutien !

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Mass Effect 5 aurait été annulé pour que EA se focalise sur Star Wars Battlefront 3
Mass Effect 5 30 octobre 2026

Mass Effect 5 aurait été annulé pour que EA se focalise sur Star Wars Battlefront 3

Les récentes décisions d'Electronic Arts continuent de faire couler beaucoup d'encre. Si l'annulation du prochain Mass Effect et la fermeture de BioWare ont choqué l'industrie, de nouvelles informations révèlent les véritables raisons derrière ce choix radical, privilégiant la sécurité financière et la franchise Star Wars.
L'annulation de Mass Effect 5 est un « véritable crève-cœur » pour son directeur artistique
Mass Effect 5 28 octobre 2026

L'annulation de Mass Effect 5 est un « véritable crève-cœur » pour son directeur artistique

Voir un projet aussi important que Mass Effect 5 être annulé est un déchirement. Sur X, son directeur artistique, vétéran de l'industrie, revient sur cette révélation qui a choqué et sur son travail chez BioWare.
L'intelligence artificielle au coeur de la nouvelle stratégie d'Electronic Arts
Mass Effect 5 28 octobre 2026

L'intelligence artificielle au coeur de la nouvelle stratégie d'Electronic Arts

La crise s'intensifie chez Electronic Arts. Entre la fermeture brutale du studio BioWare, des licenciements qui se multiplie et une pression grandissante autour de l'intelligence artificielle, le moral des employés atteint un point critique.
Mass Effect : Signez dès maintenant cette pétition pour sauver la franchise
Mass Effect 5 26 octobre 2026

Mass Effect : Signez dès maintenant cette pétition pour sauver la franchise

Après l'annonce choc de BioWare, des joueurs ont créé une pétition pour faire bouger les choses et sauver la franchise Mass Effect. Elle compte dans ses signatures celles des deux acteurs qui incarnent le commandant Shepard.
Mass Effect : Pour son ancien directeur, l'héritage de BioWare va survivre à la disparition du studio
Mass Effect 5 23 octobre 2026

Mass Effect : Pour son ancien directeur, l'héritage de BioWare va survivre à la disparition du studio

Même si BioWare a fermé ses portes, son héritage et celui des jeux créés va continuer d'exister et d'inspirer l'industrie vidéoludique pour celui qui a dirigé le développement de la trilogie Mass Effect.
Combats et retour de Liara, les images grandioses du Mass Effect annulé fuitent
Mass Effect 5 23 octobre 2026

Combats et retour de Liara, les images grandioses du Mass Effect annulé fuitent

Un peu plus de 24h après l'annonce choc de la fermeture de BioWare, une vidéo inattendue fait surface. Le trailer de l'épisode annulé, prétendument nommé Mass Effect Universe, vient de fuiter sur la toile. Des images poignantes qui dévoilent ce qui aurait pu être le grand retour de la franchise.

commentaire (0)