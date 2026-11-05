De nouveaux produits dérivés Mass Effect annoncés au pire moment possible

Alors que Mass Effect 5 vient d'être annulé et que BioWare a fermé ses portes, plusieurs marques ont partagé des teasers de produits dérivés à l'approche du N7 Day et les joueurs veulent s'unir avec des actions spéciales.

La fin d'année 2026 n'est pas très joyeuse pour tous les admirateurs de la franchise Mass Effect. Suite à l'annonce de la fermeture de BioWare et à l'annulation de Mass Effect 5, les voix s'élèvent pour tenter de sauver le titre dont le développement était presque terminé.

Mais à la surprise générale, le N7 Day (célébré chaque année le 7 novembre) est maintenu. D'ailleurs, BioWare avait prévu plusieurs surprises à cette occasion avec notamment la présentation de nouveaux produits dérivés Mass Effect.

Plusieurs collaborations prévues pour le N7 Day

Ce type d'annonce peut surprendre alors que BioWare est dans une situation compliquée et que l'avenir de la licence Mass Effect dans sa globalité est plus qu'incertain. D'autant que le studio n'a encore rien annoncé suite aux récents événements qui ont secoué l'industrie vidéoludique. Toutefois, les marques qui ont imaginé les nouveaux produits dérivés ont décidé de maintenir les révélations, comme un acte de soutien et une volonté de mobiliser la communauté.

Trois collaborations ont ainsi été confirmées et des images ont déjà été partagées sur les réseaux sociaux. Youtooz, célèbre marque spécialisée dans les figurines, a notamment publié un teaser pour annoncer des statuettes à l'effigie de Mordin, Joker et Liara. C'est aussi le cas de Dark Horse, qui a également partagé un teaser sur X en donnant rendez-vous aux admirateurs de Mass Effect le 6 novembre.

“You have come too far. This is not your domain. You have breached the darkness.” Stay tuned for a special N7 Day announcement this Friday, November 6th @ 9AM PT 👀 @DarkHorseComics @BioWare @MassEffect #MassEffect https://t.co/uabH16UWbw — Dark Horse Direct (@DarkHorseDirect) November 4, 2026

Dans le même temps, la marque de vêtements Insert Coin a ressorti sa collection dédiée à Mass Effect comprenant veste, parka ou encore t-shirts portant le blason du N7. Enfin, Moor-Art Gallery (spécialisé dans les produits en édition limitée) révélera sa collection spéciale le 6 novembre.

Une grande action prévue sur Steam pour montrer que Mass Effect n'est pas oublié

Si les produits dérivés sont nombreux, beaucoup hésitent à les acheter, car cela signifie soutenir EA, détenteur de la licence, mais aussi bourreau de son studio. Mais d'autres actions sont entreprises pour célébrer le N7 Day. La communauté souhaite aussi se mobiliser à son échelle en invitant le plus de joueurs possibles à lancer Mass Effect Édition Légendaire sur Steam le jour J.

De cette manière, la communauté veut montrer que Mass Effect n'est pas oublié. Rendez-vous donc le 7 novembre pour participer à cet élan de soutien !