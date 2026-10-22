Mass Effect, Dragon Age et les autres licences de BioWare bientôt mises en vente par EA ?

Suite à la fermeture du studio, une question revient régulièrement : que va-t-il advenir des licences de BioWare comme Mass Effect et Dragon Age ? Un ancien membre du studio parle déjà de reventes pour certaines d'entre elles.

L'annonce de la fermeture de BioWare est survenue il y a moins de 24 heures à peine. Mais les joueurs inquiets se demandent ce qu'il va advenir des licences rattachées au studio. Alors que les employés licenciés partent déjà en quête d'un nouveau poste, la question de l'avenir des licences n'a pas encore été évoquée.

Il a déjà été confirmé que Mass Effect 5 était annulé. Cependant, un autre studio pourrait reprendre les rênes de la licence et continuer ce développement stoppé net. C'est l'une des pistes suggérées par Mark Darrah, ancien cadre du studio.

Vendre Mass Effect et Dragon Age ? Une idée probable pour un ancien de BioWare

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, il revient sur la situation chaotique dans laquelle se trouve actuellement BioWare. Mais très vite, il s'attarde sur l'avenir des franchises du studio. Selon lui, il est « plus probable » qu'EA cherche à céder les licences Mass Effect et Dragon Age.

Aujourd'hui, plus personne ne travaille sur un jeu — ou des jeux — au sein de l'organisation, et il est fort probable que cela ne change jamais. Cela pourrait inciter EA à vendre ces licences. Mais cela pourrait tout aussi bien les pousser à essayer d'oublier leur existence et à les laisser dormir dans un tiroir.

Si cette piste est sérieuse et permettrait à EA de renflouer les caisses, il ne faut pas oublier qu'elles appartiennent à 100 % à l'éditeur. Il est donc libre de faire ce qu'il souhaite avec ses licences propriétaires, y compris garder l'exclusivité dessus quitte à ne plus développer de jeux Dragon Age ou Mass Effect.

Un avenir incertain pour les franchises du studio

À l'heure actuelle, il s'agit d'une simple opinion personnelle et non d'une décision officielle émanant d'Electronic Arts. Le plan de restructuration est toujours en cours et il faudra certainement attendre quelques semaines ou quelques mois avant de connaître le destin des deux franchises. Précisons qu'en plus de Mass Effect et de Dragon Age, EA possède d'autres licences qui étaient jusque-là confiées à BioWare comme Jade Empire et Anthem.

Mark Darrah conclut en déclarant que « Pour l'instant, l'entreprise semble privilégier la maîtrise des coûts. Elle pourrait, par la suite, adopter une stratégie axée sur la génération de revenus, où la vente de licences deviendrait alors une option plus intéressante ».