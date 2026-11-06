L'histoire de BioWare (Mass Effect) bientôt racontée dans un documentaire

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 novembre 2026 à 11h43
Alors que le N7 Day 2026 aura lieu dans quelques heures, un article révèle qu'un documentaire consacré à BioWare et à Mass Effect est en cours de production et qu'il sortira très prochainement.
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L'histoire de BioWare (Mass Effect) bientôt racontée dans un documentaire

Cela aurait pu être un magnifique cadeau pour célébrer les 30 ans de BioWare. Mais il va finalement devenir le dernier hommage à un studio contraint de fermer ses portes avant d'avoir pu sortir Mass Effect 5 alors qu'il était presque terminé.

Un article publié dans le magazine Deadline indique que Super Channel (une chaîne canadienne) va sortir un documentaire retraçant l'histoire de BioWare. Toutefois, le détail le plus fou est que le film va raconter, de l'intérieur, les événements survenus en octobre 2026.

Le documentaire « Massive Effect: The BioWare Story » annoncé et la communauté peut y participer

massive-effect

Révéler l'existence de ce projet alors que le studio a fermé ses portes il y a quelques semaines semble être une manière « opportuniste » de rebondir sur une actualité récente. Toutefois, Super Channel travaille sur ce documentaire depuis plus de 2 ans, baptisé « Massive Effect: The BioWare Story ».

Le tournage a commencé en 2024 et les équipes ont interrogé plusieurs personnalités majeures liées à BioWare comme Ray Muzyka, Greg Zeschuk et Augustine Yip, les 3 fondateurs du studio. Mais d'autres noms sont évoqués, comme Casey Hudson (qui a travaillé sur Mass Effect et Star Wars: Knights of the Old Republic) ou John Riccitiello, l'ancien PDG d'Electronic Arts.

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Au-delà de ces grands noms et du retour sur les grands événements de BioWare, la communauté est aussi invitée à participer à la création de ce film documentaire. Via un formulaire, les joueurs sont invités à partager des photos, des vidéos, un mot ou des témoignages sur leur histoire avec les jeux du studio, sur l'impact qu'ils ont eu dans leur vie… Certains d'entres seront sélectionnés et ajoutés au film.

« Célébrer l'histoire extraordinaire de BioWare, une réussite locale »

BioWare-logo

Parce que le tournage a commencé il y a plusieurs années, la dernière partie permettra de suivre de l'intérieur la conception d'un projet, les moments clés ainsi que les derniers événements, l'annonce de la fermeture et les réactions de ses employés.

Même si elle se termine sur une mauvaise note, cette histoire est aussi celle d'une aventure humaine et d'une lettre d'amour. C'est ce qu'explique Kim Ball, vice-présidente exécutive chargée des contenus et de la communication chez Super Channel.

Nous sommes ravis de proposer Massive Effect: The BioWare Story au public canadien. En tant qu'entreprise basée à Edmonton, nous sommes particulièrement fiers de célébrer l'histoire extraordinaire de BioWare — une réussite locale — ainsi que les personnes, la créativité et la narration novatrice qui se cachent derrière certains des jeux les plus appréciés de toute une génération.

La date de diffusion de ce documentaire n'a pas encore été communiquée, mais il sortira courant 2027.

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