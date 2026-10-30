Mass Effect 5 aurait été annulé pour que EA se focalise sur Star Wars Battlefront 3

Les récentes décisions d'Electronic Arts continuent de faire couler beaucoup d'encre. Si l'annulation du prochain Mass Effect et la fermeture de BioWare ont choqué l'industrie, de nouvelles informations révèlent les véritables raisons derrière ce choix radical, privilégiant la sécurité financière et la franchise Star Wars.

L'industrie du jeu vidéo traverse une période de restructuration majeure, et les choix stratégiques des grands éditeurs sont souvent dictés par une logique purement financière. La fermeture du studio historique BioWare et l'annulation du très attendu de Mass Effect 5 ont provoqué une véritable onde de choc. Aujourd'hui, un rapport lève le voile sur les véritables motivations d'Electronic Arts, un éditeur tiraillé entre deux projets colossaux de science-fiction qui engloutissaient des centaines de millions de dollars.

Star Wars Battlefront 3 jugé plus rassurant pour les investisseurs

La principale raison de ce revirement spectaculaire réside dans une évaluation stricte des risques financiers. Face à des coûts de développement devenus astronomiques, la direction d'Electronic Arts a dû trancher dans le vif. Selon les informations rapportées par Bloomberg, l'entreprise a estimé que la licence Star Wars représentait un pari bien plus sûr que l'univers de Mass Effect. C'est ainsi que la balance a penché de manière définitive en faveur d'un certain Star Wars Battlefront 3.

Un détail particulièrement marquant souligne la nature purement stratégique de cette décision : le développement de ce nouveau Battlefront n'a même pas encore commencé. Malgré cela, les dirigeants ont préféré miser sur une marque établie mondialement et sur un genre qu'ils maîtrisent parfaitement depuis des années.

Le choix de la franchise Star Wars a été jugé beaucoup moins risqué par les cadres d'Electronic Arts, traditionnellement plus à l'aise avec les jeux de tir multijoueur qu'avec les jeux de rôle narratifs.

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Le poids des échecs successifs du studio BioWare

Il serait toutefois inexact de réduire cette annulation à une simple préférence de genre vidéoludique. Le passif récent de BioWare a très lourdement pesé dans la balance lors des réunions décisionnelles.

Le rapport indique clairement que la réception en demi-teinte des dernières productions du studio a progressivement érodé la confiance de l'éditeur américain. Les lancements extrêmement compliqués de Mass Effect Andromeda et du jeu service Anthem il y a quelques annes, suivis plus récemment par les résultats décevants de Dragon Age: The Veilguard, ont créé un profond climat de doute autour de la capacité du développeur à renouer avec le succès critique et commercial de ses glorieuses années.

Des changements politiques fatals en interne

Enfin, la politique d'entreprise a joué un rôle déterminant et insoupçonné dans ce dénouement tragique pour les amateurs de jeux de rôle spatiaux. Les bouleversements au sein de la direction d'Electronic Arts ont directement impacté l'avenir de BioWare. La restructuration interne après le rachat a notamment conduit à la mise à l'écart de Laura Miele. Cette haute dirigeante, qui supervisait l'ensemble des studios de l'éditeur, était bien connue pour être une fervente défenseuse de BioWare et de la franchise Mass Effect.

Son éloignement soudain des sphères de haute décision a privé le studio de son principal soutien politique en interne, scellant ainsi définitivement le sort du jeu et actant le licenciement des équipes de développement.