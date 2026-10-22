Le jeu Mass Effect annulé promettait « un niveau d'autonomie et de choix qu'aucun autre jeu n'a su égaler »

Dans une publication partagée sur LinkedIn, un ancien développeur de BioWare a donné quelques détails sur le jeu Mass Effect annulé et sur les défis auxquels il a été confronté pendant sa carrière au sein du studio.

L'annulation de Mass Effect 5 et la fermeture du studio BioWare ont surpris toute la communauté vidéoludique. La décision est liée à l'annonce d'un plan de restructuration entamé par Electronic Arts dans le cadre de son rachat par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite.

Les premières victimes de cette décision inattendue sont les employés de BioWare. Peu de temps après la publication du communiqué de fermeture par le studio, certains d'entre eux ont mis en ligne des messages sur leurs réseaux sociaux. C'est le cas de Tony de Waal, ancien superviseur des séquences cinématiques.

Des éléments inspirés des jeux de Larian Studios et de CD Projekt RED dans Mass Effect 5

Sur son compte LinkedIn, il est revenu sur son histoire au sein de BioWare. Il raconte notamment avoir rejoint le studio « il y a plus de 29 ans » mais était parti peu de temps après la sortie de Mass Effect 2. En 2021, ce dernier reprend son poste au sein du studio afin de travailler sur Dragon Age: The Veilguard. Après le lancement du titre, lui et « une cinquantaine » d'autres personnes travaillaient sur le nouvel opus de Mass Effect avant cette annonce choc.

Profitant de l'occasion, le superviser des séquences cinématiques a fait quelques confidences sur le futur Mass Effect. Il expliquait notamment que les équipes avaient « observé ce que Larian et CD Projekt proposaient avec leurs dernières productions, et nous avons entrepris de faire passer Mass Effect à un niveau supérieur ».

J'ai fait partie des chanceux qui sont restés chez BioWare pour entamer le développement du prochain Mass Effect. Je pense que nous étions en train de créer quelque chose d'exceptionnel : un niveau d'autonomie et de choix qu'aucun autre jeu n'a su égaler

Un message de remerciements et des mots teintés d'émotion

La publication permet à Tony de Waal de partager aussi quelques expériences personnelles comme les problèmes de développement rencontrés sur Dragon Age: The Veilguard avec le moteur Frostbite d'EA et DICE. Mais il profite surtout de ce message pour saluer ses collègues.

Il ajoute qu'il « regrette que vous ne puissiez jamais découvrir ce que nous étions en train de préparer, et je suis triste pour ce petit groupe de développeurs talentueux qui s'est surpassé pour créer quelque chose d'exceptionnel ».

Le nouveau Mass Effect semblait donc très prometteur. Mais à moins d'un revirement inattendu ou d'un rachat de la franchise par un tiers, le titre ne sera plus désormais qu'un souvenir mis aux oubliettes.