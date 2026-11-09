Casey Hudson (Mass Effect) partage un message plein d'espoir pour le N7 Day 2026

À l'occasion du N7 Day, Casey Hudson (ancien directeur de Mass Effect) a partagé un petit message sur X. S'il n'avait pas forcément le cœur à la fête, il se montre optimiste pour l'avenir de la franchise.

Le 7 novembre 2026 était un jour particulier pour les admirateurs de la saga Mass Effect. S'il est marqué par le N7 Day, une célébration mêlant hommages et annonces liées à la franchise, cet événement avait une saveur douce-amère cette année. Rappelons qu'il y a quelques semaines, Mass Effect 5 a été annulé et le studio BioWare annonçait sa fermeture.

Malgré ces mauvaises nouvelles, la communauté a tenu à célébrer le N7 Day 2026. Les joueurs ont rendu hommage au titre en jouant à Mass Effect: Legendary Edition sur PC. Le titre a ainsi enregistré un pic de 10 380 connexions simultanées le 7 novembre. Mais à cette occasion, une figure bien connue a aussi partagé un message sur X.

Une célébration en demi-teinte

Casey Hudson (ancien directeur de jeu et ex-directeur général de BioWare) a publié un nouveau message sur son compte personnel. Le 21 octobre dernier, il avait déjà partagé son émotion par le biais d'un hommage en réponse à l'annonce de la fermeture du studio. Toutefois, il déclarait à ce moment-là que « Son héritage perdurera à travers tous ceux qui en ont fait partie et qui continuent de créer des jeux ».

Pour le N7 Day 2026, Casey Hudson a déclaré sur le réseau social que « Cela ne semble pas approprié de souhaiter un « joyeux » #N7Day cette année ». Mais tout comme avec son message du 21 octobre, l'ancien directeur reste optimiste et il fait une nouvelle promesse aux internautes et aux fidèles de la saga.

« Je reste optimiste : Mass Effect continuera d'exister ! »

Il poursuit son message en précisant que « lorsque la série fera son « retour triomphal », ce sera grâce à tout l'amour manifesté par les joueurs à travers le monde ». D'ailleurs, la déclaration est au futur (et non au conditionnel) car plusieurs projets en lien avec la licence sont déjà confirmés.

Doesn't feel right to say “happy” #N7Day this year, but I'm optimistic that Mass Effect will live on! When Mass Effect makes its triumphant return, it will be thanks to the outpouring of love from players around the world. Thank you for sharing what it means to you. — Casey Hudson (@CaseyDHudson) November 8, 2026

Entre la série qui est toujours en cours de développement, le futur documentaire retraçant l'histoire de BioWare ou encore la pétition lancée par la communauté pour sauver le 5e opus, l'engouement est toujours présent. Il ne reste plus qu'à attendre le « retour triomphal » annoncé par son ancien directeur pour voir la franchise renaître de ses cendres.