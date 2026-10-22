Deux nouveaux noms évoqués par EA pour développer la suite de Star Wars: Battlefront II ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 octobre 2026 à 11h28
Alors que la suite de Star Wars: Battlefront II affole la communauté depuis quelques jours, EA a fait une déclaration qui pourrait révéler le nom de 2 studios possiblement liés au projet.
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Deux nouveaux noms évoqués par EA pour développer la suite de Star Wars: Battlefront II ?

Avant l'annonce choc de la fermeture de BioWare, Electronic Arts avait indirectement fait la une de l'actualité suite à la rumeur du retour de Star Wars: Battlefront. Il y a quelques jours, un article du magazine Electronic Gaming Monthly sous-entendait que Disney et LucasFilm Games voulaient faire renaître la franchise et enfin donner une suite à Star Wars: Battlefront II

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Parmi les noms évoqués pour travailler sur le projet figuraient Bungie, mais aussi deux studios rattachés à Electronic Arts : DICE et Respawn Entertainment. Or, une nouvelle rumeur, partagée par le très sérieux magazine Variety, suggère que les deux studios pourraient développer ce nouveau titre ensemble

EA annonce une collaboration entre deux studios majeurs

ea-logo

Dans un article publié le 21 octobre 2026, le magazine évoque le plan de restructuration lancé par l'éditeur. Il comprend la fermeture de BioWare et l'annulation du jeu Mass Effect, la réduction des équipes en charge du développement des Sims et des efforts concentrés sur les franchises les plus rentables comme Battlefield, Apex Legends et les jeux de sport. Cependant, EA a partagé une information importante dans un billet partagé le même jour

In addition to our future Battlefield titles, we'll be bringing together our Respawn and DICE studios to collaborate on a future project that will help us achieve that ambition. 

Cette déclaration confirme que DICE et Respawn Entertainment collaborent bien sur un nouveau projet de shooter. Toutefois, EA n'indique ni le nom du jeu en question, ni sa possible fenêtre de sortie. Or, les spéculations se multiplient à ce sujet et beaucoup ont rapidement fait le lien avec le potentiel Star Wars: Battlefront 3.

Un duo sur la suite de Star Wars: Battlefront II ou un autre projet confidentiel ?

star-wars-battlefront-2 La récente rumeur à ce sujet et le fait que les deux studios étaient mentionnés comme potentiels développeurs du projet semblent aller dans ce sens. Mais si cela a été rapporté par des sources de Variety, l'information est à prendre avec de grandes pincettes pour le moment. 

Tant que les studios en question, Disney et LucasFilm Games ou EA n'ont pas confirmé ce point, il faut considérer le projet du duo comme un simple shooter. Cependant, l'éditeur pourrait partager des détails dans les prochaines semaines. Suite donc au prochain épisode…

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