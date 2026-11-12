Une figure clé de Mass Effect dévoile comment ils ont pu développer une suite en moins de 2 ans

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 novembre 2026 à 14h32
Si Mass Effect 5 a demandé un temps de développement important avant d'être annulé, BioWare a montré par le passé qu'il était possible de créer une suite dans un laps de temps très court pour l'industrie.
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Une figure clé de Mass Effect dévoile comment ils ont pu développer une suite en moins de 2 ans

Mass Effect 5 a récemment été annulé mais BioWare continue de faire la une de l'actualité malgré la fermeture du studio. Dans quelques mois, un documentaire reviendra sur l'histoire de cette entreprise canadienne, sur ses plus grands succès mais aussi sur certains de ses secrets. 

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Développer un jeu AA demande beaucoup de temps, surtout à l'heure actuelle en voyant les années passées à créer The Elder Scrolls 6 ou Grand Theft Auto VI. Pourtant, Christina Norman (lead designer de Mass Effect 2) a partagé un secret hors du commun dans une publication sur X. Elle a révélé comment le studio avait réussi à créer la suite du premier jeu Mass Effect en seulement 18 mois.

Une liste de détails assez simples, mais très efficaces

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Dans la publication en question, Christina Norman fait une liste des éléments qui ont permis de développer Mass Effect 2 aussi rapidement. Tout d'abord, elle explique que l'équipe en charge de cette suite est celle qui a travaillé sur le premier opus de la saga. Le noyau dur est resté, la rotation était limitée, ce qui fait que les développeurs étaient familiers avec l'univers et les technologies utilisées.

D'ailleurs, une meilleure connaissance du moteur Unreal est un autre facteur listé. Si le premier Mass Effect avait connu des retards à cause de l'apprentissage de cette innovation, les erreurs étaient devenus des enseignements. De fait, les développeurs savaient comment l'utiliser au mieux, évitant ainsi tout problème. Dans le même temps, le calendrier de production était connu à l'avance, ce qui facilitait également le travail des équipes.

Enfin, pour tenir les délais imposés en offrant la meilleure expérience possible, les développeurs ont pris en compte les retours des joueurs et ont réduit l'envergure du projet pour ne pas perdre de temps.

« Mass Effect 2 n'était pas parfait », mais il reste encore aujourd'hui un exploit en termes de développement

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Christina Norman conclut ses explications en déclarant que « Mass Effect 2 n'était pas parfait, mais il a énormément gagné à s'appuyer sur des objectifs réalistes et réalisables, compte tenu du calendrier de développement très serré ».

Savoir qu'il a été réalisé en si peu de temps reste un véritable exploit, notamment en regardant le temps de développement des jeux vidéo actuels. Mais ce témoignage constitue un rappel poignant de l'âge d'or de BioWare et d'Electronic Arts, montrant que la rigueur, la détermination, l'expérience et la prise en compte d'avis extérieurs permettent d'accomplir des miracles.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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