Sakamoto Days Tome 22 est disponible en librairie : La colère de Shin explose face à Tenkyu !

Les mangas suivent leur cours de parution dans nos librairies avec un rythme de publication, plus ou moins, régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 22 de Sakamoto Days est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez un adepte ou un néophyte du manga Sakamoto Days, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou une simple piqûre de rappel, retrouvez notre article de présentation dénommé « Manga : Sakamoto Days, avis et découverte ».





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Synopsis et avis du tome 22

a réussi l'exploit de devenir un, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper parqui n'est autre que… l'amour ! Sa vie est totalement chamboulée, il prend sa retraite et même un peu de poids.est, aujourd'hui, le patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé ressurgit sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service…

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Sakamoto Days, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.







Synopsis



L'impitoyable Tenkyu franchit une nouvelle ligne rouge en s'en prenant brutalement à l'oracle Atari, pourtant totalement sans défense. Face à la cruauté sans limite de son adversaire, la colère prend le dessus pour Shin. Écoeuré et tremblant de rage, le jeune homme est désormais prêt à tout pour protéger ses proches, quitte à transgresser la règle d'or la plus sacrée de la supérette Sakamoto.

Alors que la situation menace de basculer définitivement dans le chaos, une question cruciale reste en suspens « quelqu'un parviendra-t-il à retenir son bras avant qu'il ne commette l'irréparable ? Un tome 22 intense qui pousse nos héros dans leurs derniers retranchements psychologiques et physiques.

Avis



Ce nouveau tome de Sakamoto Days met une nouvelle fois davantage l'accent sur les membres de la supérette que sur Sakamoto lui-même. Nous poursuivons ainsi l'évolution de Shin et Heisuke, avec une attention toute particulière portée au dilemme moral auquel Shin est confronté.

Toujours aussi maîtrisé, aussi bien dans son écriture que dans la qualité de ses dessins, le manga nous a toutefois laissé un léger sentiment de retenue sur ce personnage. Sans que cela ne remette en cause la qualité du récit, ses interrogations et son évolution nous ont semblé un peu moins marquantes qu'à l'accoutumée. Peut-être est-ce simplement lié au ton habituel de la série, qui privilégie généralement l'action et l'humour à une dramaturgie plus appuyée.

Heureusement, le tome compense largement grâce à une rétrospection particulièrement réussie, qui revient sur la première rencontre entre Shin et Sakamoto et apporte un éclairage bienvenu sur leur relation. Au final, si ce volume se montre un peu moins spectaculaire que certains de ses prédécesseurs, il continue de faire progresser l'intrigue avec quelques révélations intéressantes et prépare efficacement la suite des événements.

Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, vingt-deux tomes sont disponibles à un prix individuel de 6,90 €.





Pour les plus sceptiques qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Sakamoto Days, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres (gratuitement et sans avoir à créer de compte) sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.