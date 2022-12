Glénat : Notre sélection manga pour Noël 2022

Shangri-La Frontier (Shonen)

Sakamoto Days (Shonen)

Fool Night (Seinen)

Trillion Game (Seinen)

Choujin X (Shonen)

One Piece (Shonen)

Bande dessinée originaire du Japon, le manga s'est développé rapidement en occident. Si bien que les deux premiers pays les plus consommateurs de mangas sontAinsi intégrés dans notre culture populaire, ils viennent légèrement bouleverser les codes, puisqu'ils se lisent, en effet, de droite à gauche. De plus,et pour limiter le coût d'impression, la plupart des mangas sont dessinés en noir et blanc, mis à part la couverture.Cette année, que les mangas soient pour vous une découverte, ou simplement pour savoir vers quoi vous tourner pour Noël, voici une sélection parmi les titres que nous avons découverts cette année chez. Bien sûr, il s'agit d'uneet n'hésitez pas à ajouter, dans l'espace dédié aux commentaires, vos titres préférés afin d'aiguiller les autres lecteurs.Vous est-il déjà arrivé d'installer un jeu vidéo au scénario bancal, qui ne semble pas fini ou même jonché de problèmes ? Sachez queen est passionné. Il les appelle communément « bouse » et voue sa vie à les essayer pour se vanter d'en être finalement venu à bout. Toutefois, après s'être confronté à l'une des plus grosses « bouse » de sa génération, il change son fusil d'épaule et décide de s'intéresser au, un « Greatest Of All Time » aux trente millions de joueurs. Est-il vraiment préparé à ce qui l'attend ?Ce qui est très intéressant dans l'écriture dec'est sa vulgarisation des. En effet, si le titre vise un lectorat spécialisé,Tous les mots ou termes spécifiques sont accompagnés d'un astérisque permettant d'obtenir une explication simplifiée. Quand bien même ce ne serait pas suffisant, les pages d'introduction de chapitre sont fournies d'informations permettant un récapitulatif de l'histoire et des points clefs à mémoriser.Plus d'informations dans notre article de présentation : « Manga : Shangri-La Frontier, avis et découverte ».a réussi l'exploit de devenir un, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper parqui n'est autre que… l'amour ! Sa vie est totalement chamboulée, il prend sa retraite et même un peu de poids.est, aujourd’hui, le patron d’une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Maissous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service…ne laisse que très peu de temps au répit et les actions vont et viennent à l'unisson afin de garder le lecteur en éveil. Le protagoniste n'est, par ailleurs, pas des plus bavards. Ainsi, les changements de ton sont associés aux comiques de situation tandis que la narration approximativequ'ils soient amis comme ennemis. Finalement, c'est un réel enchevêtrement d'onomatopées en mesure de sonoriser les planches et rendre l'action plus immersive.Plus d'informations dans notre article de présentation : « Manga : Sakamoto Days, avis et découverte ».Sans aucune explication, un épais nuage est apparu au siècle précédent, empêchant le soleil d’éclairer la Terre. Depuis, les humains vivent une nuit hivernale sans fin tout en subissant les conséquences. C'est ainsi que, privés de soleil, la plupart des végétaux périrent. L'oxygène se raréfiant, l'humanité plaça ses espoirs dans la technique de « transfloraison », consistant à transformer un humain en plante., sans aucun avenir et fatigué de la vie, va choisir de se transformer en plante. Toutefois, cette opération ne lui ait pas sans conséquence et le laisse profiter de talents insoupçonnés.Outre la situation planétaire, les sujets abordés sont difficiles et mettent en avant la condition humaine en cas de catastrophe naturelle. L'ambiance générale mélange pessimisme et rudesse au cœur d'un monde funeste. Toutefois, ce dernier conserve une partie de ses secrets afin de vous garder alerte et curieux.Plus d'informations dans notre article de présentation : « Manga : Fool Night, avis et découverte ».Un duo des plus improbable se compose lorsque, un roi stratège de l'élocution, rencontre, un geek timide, mais rempli de compétences cachées. Nos deux compères vont œuvrer de paire pour un objectif ultime sera d’accumuler. Selon eux, c'est assez pour obtenir tout ce que le monde peut offrir !Chaque situation propose un plan de réflexion, tant sur les relations humaines que sur les opportunités qui en découlent. Les événements rencontrés naviguent avec élégance. Pourtant, l'auteur sait garder le lecteur en haleine en laissant place au réalisme d'action, la rendant envisageable.Le scénario est accompagné de dessins maîtrisés et équilibrés, afin de plaire à un public adulte, qui. Ils ne manquent pas de ressources pour autant et mettent facilement en avant le ressenti des personnages ainsi que leurs interrogations. Ainsi, malgré son conditionnement à l'univers du seinen, l'histoire ne se noie pas dans un univers sombre et sait apporter quelques touches de dérision et d'esprit.Plus d'informations dans notre article de présentation : « Manga : Trillion Game, avis et découverte ». De plus,sera présent au festival d’Angoulême fin janvier 2023.Si le terme «» rime souvent avec justice et bienfait,vient littéralement casser les codes en intégrant un équilibre malsain entre l'ombre et la lumière. En 1998, les personnes atteintes de mutations et qualifiées de surhumains deviennent si nombreuses que le monde se voit divisé en provinces autonomes.une cultivatrice de Tomatoeïet deux lycéensetqui jouent habituellement aux justiciers face aux petits malfrats de quartier, voientsuite à un évènement marquant.Malgré un fond sombre, le manga sait combiner l'ensemble des émotions pour. Tout n'est pas noir, bien que la tension soit palpable au fil des pages et les protagonistes conservent des raisonnements humains et cohérents. Nous pouvons rire avec eux, partager leurs mimiques, physiques comme morales, et comprendre assez vite la vie qu'ils mènent ainsi que leurs relations.Plus d'informations dans notre article de présentation : « Manga : Choujin X, avis et découverte ».Nous sommes à l'ère des pirates. Luffy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant, un fabuleux trésor. Seulement,a avalé un fruit du démon qui l'a transformé en homme élastique. Depuis, il est capable de contorsionner son corps dans tous les sens, mais il a perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses précieux amis, il va devoir affronterdans des aventures toujours plus rocambolesques.Lancée en France en 2000 (en 1997 au Japon),s’est vendu à plus de 31,8 millions d’exemplaires endepuis sa parution. Chaque année, depuis 11 ans, elle est la série n°1 des ventes de mangas.En 2021, elle représente à elle seule 9,22 % du marché du manga dans l'hexagone. Dans le monde, le tirage de cette série mythique s’élève à plus de 500 millions d’exemplaires.