Synopsis

Sans aucune explication, un épais nuage apparu au siècle dernier, empêchant le soleil d’éclairer la Terre. Depuis, les humains vivent une nuit hivernale sans fin tout en subissant les conséquences. C'est ainsi que, privés de soleil, la plupart des végétaux périrent. L'oxygène se rarifiant, l'humanité plaça ses espoirs dans la technique de « transfloraison », consistant à transformer un humain en plante.





Afin de ne pas sombrer dans une défaillance éthique, les opérations sont limitées aux personnes en fin de vie. L'histoire pourrait s'arrêter ainsi, or une prime de dix millions de yens est accordée aux volontaires, poussant certains humains à enfreindre et/ou contourner les règles dans le but de s'inscrire sur les listes. Toshiro est l'un d'entre eux : sans aucun avenir et fatigué de la vie, il va choisir de se transformer en plante. Toutefois, cette opération ne lui ait pas sans conséquence et le laisse profiter de talents insoupçonnés.



L'avis de la rédaction

Outre la situation planétaire, les sujets abordés sont difficiles et mettent en avant la condition humaine en cas de catastrophe naturelle. L'ambiance générale mélange pessimisme et rudesse au cœur d'un monde funeste. Toutefois, ce dernier conserve une partie de ses secrets afin de vous garder alerte et curieux.

Le Manga

Scénariste : YASUDA Kasumi

YASUDA Kasumi Dessinateur : YASUDA Kasumi

YASUDA Kasumi Éditeur : (JA) Shôgakukan / (FR) Glénat

(JA) Shôgakukan / (FR) Glénat Type : Seinen

Seinen Genre : Suspense, Fantastique

Fool Night est un Seinen et si la couverture et le synopsis ne suffisent pas à vous mettre sur le bon chemin, son contenu s'en chargera. En effet, adapté à un public plus « mature »,est une dystopie florale à l'univers aussi sombre que l'histoire comptée.L'histoire deentre dans un moule typique, en mesure de vous faire réfléchir si les places étaient inversées. Néanmoins, le quotidien maussade de sa vie associé à ses nouveaux talents laissent planer le mystère quant à ses motivations et comment il compte vivre saOriginal et sérieux, le manga propose un savant mélange de dialogues et graphismes très sombres qui font deun titre qui se lit avec aisance, porté par votre curiosité et les péripéties dePour ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, seulement un tome est disponible et àPour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Fool Night, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max