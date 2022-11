Manga : Trillion Game, avis et découverte

Synopsis de Trillion Game

l'avis de la rédaction

Le Manga

Scénariste : Inagaki Riichiro

Inagaki Riichiro Dessinateur : Ikegami Ryoichi

Ikegami Ryoichi Éditeur : (ja) Shogakukan / (fr) Glénat

(ja) Shogakukan / (fr) Glénat Type : Seinen

Un duo des plus improbable se compose lorsque, un roi stratège de l'élocution, rencontre, un geek timide, mais rempli de compétences cachées. Nos deux compères vont œuvrer de paire pour un objectif ultime, qui sera d’accumuler un trillion de dollars. Selon eux, c'est assez pour obtenir tout ce que le monde peut offrir !Si le synopsis est volontairement court afin d'éviter toute divulgation hasardeuse, le système de duo, quant à lui, ne s'arrête pas aux protagonistes. En effet, le concept va encore plus loin en réunissantetrespectivement pour le scénario et les dessins.Deux auteurs de renommée, dont la rencontre donne un manga plein d'humour et navigants avec élégance entre classicisme et modernité, de quoi vous surprendre tout au long de cea l'originalité de proposer un thème réaliste, bien que légèrement idéaliste, dans lequel chacun d'entre nous peut s'identifier. La relation entre les protagonistes, la réflexion humaine etpour un scénario qui reflète une réalité dans laquelle chacun se sent impliqué et dont les répercussions sont imaginables.Chaque situation propose un plan de réflexion, tant sur les relations humaines que sur les opportunités qui en découlent. Les événements rencontrés naviguent avec élégance. Pourtant, l'auteur sait garder le lecteur en haleine en laissant place au réalisme d'action, la rendant envisageable.Le scénario est accompagné de dessins maîtrisés et équilibrés, afin de plaire à un public adulte, qui. Ils ne manquent pas de ressources pour autant et mettent facilement en avant le ressenti des personnages ainsi que leurs interrogations. Ainsi, malgré son conditionnement à l'univers du seinen, l'histoire ne se noie pas dans un univers sombre et sait apporter quelques touches de dérision et d'esprit.Finalement, le thème principal étant ciblé sur l'argent, la spéculation en associant intelligence, égocentrisme et luxure, il ne sera pas aux goûts de tous. Nos deux auteurs mettent le doigt sur certaines abjections et aberrations de notre société, afin de permettre au lecteur une introspection, à condition d'en comprendre les subtilités. Une histoire pleine de rebondissements, d'humour et de sérieux qui saura vous garder alerte tout en stimulant votre curiosité.Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers lesActuellement, seulement deux tomes sur cinq sont disponibles et à. Le prochain tome est prévu pour le mois de mars 2023.Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max