be quiet! dévoile son clavier Light Mount TKL et le Mousepad XL

be quiet! poursuit son développement dans les périphériques avec deux nouvelles références pensées pour accompagner les configurations gaming. Le fabricant allemand présente le Light Mount TKL, un clavier mécanique compact, ainsi que le Mousepad XL, un tapis de souris conçu pour offrir davantage d'espace.

Avec ces deux nouveautés, be quiet! cherche à proposer une configuration cohérente autour de son approche habituelle, en associant le confort de frappe et la réduction des nuisances sonores à un design sobre. Le Light Mount TKL concentre l'essentiel des nouveautés, tandis que le Mousepad XL vient compléter l'ensemble avec une surface de jeu plus généreuse.

Clavier Light Mount TKL pour une frappe silencieuse et compacte

Le Light Mount TKL adopte un format à 80 %, sans pavé numérique, afin de libérer de l'espace sur le bureau. Il embarque les switches mécaniques Silent V2 de be quiet!, disponibles en versions linéaire orange ou tactile noire. Lubrifiés et dotés d'un point de contact doré renforcé, ils sont conçus pour offrir une frappe à la fois réactive et silencieuse.

Pour limiter les résonances, le clavier intègre un système d'amortissement composé de trois couches de mousse, réparties entre les switches et le circuit imprimé, sous ce dernier et dans la partie inférieure du boîtier. Il dispose également de touches en PBT double injection, comprenez une meilleure tenue sur la durée et à l'usure, de switches interchangeables à chaud compatibles avec les modèles MX à 5 broches, d'une plaque supérieure en aluminium brossé et d'un câble USB-C tressé amovible.

L'ergonomie repose sur des pieds rabattables offrant trois positions d'inclinaison, accompagnés d'un repose-poignet magnétique amovible.

Côté fonctionnalités, le Light Mount TKL intègre une molette multimédia, trois touches programmables ou multimédias, ainsi qu'un rétroéclairage ARGB touche par touche complété par des bordures latérales lumineuses. La fonction Quick Tap, que l'on retrouve souvent sur les nouveaux claviers axés gaming/compétitif et basée sur la technologie SOCD, donne la priorité à la dernière commande saisie lorsque deux touches de déplacement opposées sont pressées simultanément, afin de faciliter les changements de direction dans les jeux compatibles.









IO Center pour personnaliser le clavier

Comme de nombreux constructeurs, be quiet! propose désormais son propre logiciel pour personnaliser les principaux paramètres du Light Mount TKL, du rétroéclairage RGB au remappage des touches, en passant par les macros. Les personnalisations classiques sont également de la partie, avec notamment la possibilité d'enregistrer certains réglages directement dans la mémoire intégrée du clavier ou encore de mettre à jour son micrologiciel. La touche FN peut également être utilisée pour créer des commandes supplémentaires, tandis que les macros peuvent enregistrer jusqu'à 999 événements.

Enfin, le IO Center permet de calibrer les couleurs des LED afin d'harmoniser leur rendu avec celui des autres périphériques du setup. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas installer de logiciel, ou qui utilisent un autre système d'exploitation, peuvent également accéder à une version Web du IO Center, compatible avec la majorité des navigateurs basés sur Chromium.

Mousepad XL, un tapis de souris extra-large

Le Mousepad XL accompagne le Light Mount TKL avec des dimensions de 900 x 500 mm pour une épaisseur de 3 mm. Sa surface en tissu lisse est conçue pour favoriser un suivi précis de la souris et une glisse régulière, tout en offrant suffisamment d'espace pour accueillir le clavier et la souris.

Le tapis repose sur une base en caoutchouc antidérapante destinée à le maintenir en place sur le bureau tout en limitant les vibrations. Ses bords surpiqués doivent également limiter l'effilochage et contribuer à préserver sa forme au fil du temps.

Prix et disponibilité

Le Light Mount TKL sera disponible à partir du 25 août 2026 décliné en linéaire ou tactile et au prix de 139,90 €. Quant au Mousepad XL, commercialisé à la même date, il faudra compter 34,90 €.