Manga : Shangri-La Frontier, avis et découverte

Synopsis

l'avis de la rédaction

Le Manga

Scénariste : Katarina

Katarina Dessinateur : Fuji Ryosuke

Fuji Ryosuke Éditeur : (ja) Kōdansha / (fr) Glénat

(ja) Kōdansha / (fr) Glénat Type : Shonen

L’Animé

Jeux vidéo

S'il vous est déjà arrivé d'installer un jeu vidéo au scénario bancal, qui ne semble pas fini ou même jonché de problèmes, sachez queen est passionné. Il les appelle communément « bouse » et voue sa vie à les essayer pour se vanter d'en être finalement venu à bout. Toutefois, après s'être confronté à l'une des plus grosses « bouse » de sa génération, il change son fusil d'épaule et décide de s'intéresser au, un « Greatest Of All Time » aux trente millions de joueurs. Est-il vraiment préparé à ce qui l'attend ?Collaborer avec les meilleurs joueurs ou encore surveiller ses points de vie,va s'aventurer dans un monde de fantaisie, peuplé de monstres légendaires et missions en tout genre. Pour couronner le tout,Êtes-vous prêt à suivre les péripéties de notre héros au cœur deÀ l'égal du vocabulaire, les tournures de phrases employées danssuffisent à confirmer son appartenance au style, plutôt destiné aux adolescents. Qui plus est, Le manga narre les aventures de l'un d'entre eux, amateur de jeux vidéo dans leur version VR (réalité virtuelle), cette dernière étant très populaire à l'époque du récit. Avec le blase de, il découvre, qui est l'antithèse de ses jeux de prédilection, dans lequel il devra repenser sa vision des choses.Ce qui est très intéressant dans l'écriture dec'est sa vulgarisation des. En effet, si le titre vise un lectorat spécialisé,Tout les mots ou termes spécifiques sont accompagnés d'un astérisque permettant d'obtenir une explication simplifiée. Quand bien même ce ne serait pas suffisant, les pages d'introduction de chapitre sont fournies d'informations permettant un récapitulatif de l'histoire et des points clefs à mémoriser.L'histoire est racontée des yeux deen prenant en compte son expertise, ses expériences, mais surtout son analyse du terrain. C'est d'ailleurs ce point précis qui nous imprègne de l'histoire en nous donnant le goût de la découverte. Son ouverture d'esprit ainsi que sa détermination nous permettent également de participer à, décortiqués et surtout prenants.Finalement, l'entrain se réveille de lui-même tandis que vous explorez les terres de, en dévorant pas à pas le contenu des planches qui s'offrent à vous permettant presque d'en imaginer la colorimétrie. L'humour est présent tout en restant maîtrisé afin de toucher un public plus disparate et parfois moins enclin au genre. Néanmoins, bien qu'il soit vulgarisé, le manga propose un contenu très typique qu'il faudra initialement apprécier tant sur l'univers que les dialogues.Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, seulement cinq tomes sur neuf sont disponibles et àPour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max Bien que le manga soit récent, l'attrait est tel qu'et disponible sur la plateforme Crunchyroll. Si nous n'avons, pour le moment, que très peu d'informations, un trailer est disponible. Nous vous conseillons de ne pas le regarder si vous n'avez pas encore commencé le manga pour éviter de potentiels spoils. Enfin, il s'agit d'une ébauche et seules des images et vidéos sans paroles sont disponibles. De quoi pouvoir prendre son mal en patience.Comme pour l'animé, et avec l'univers très ciblé de, il devenait difficile de penser qu'un jeu vidéo n'était pas prévu. Or, l'idée delaissant derrière lui encore un peu de mystère. Nous savons qu'il sera développé paret publié par