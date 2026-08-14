Un Steam Deck déguisé en Game Boy ? Cet ingénieur talentueux donne vie à cette idée folle

En observant les composants du Steam Deck, un ingénieur présent sur Reddit a eu une idée aussi simple que nostalgique : rendre la console de Valve aussi petite qu'une Game Boy. Découvrez le résultat en images !

Si vous avez eu le Steam Deck entre les mains, vous avez constaté que le gabarit de la console est assez imposant. Mesurant presque 30 cm de long, presque 5 cm d'épaisseur et avec un poids moyen avoisinant les 650 g, il est plus grand et plus massif qu'une Nintendo Switch.

Même s'il reste facile à prendre en main, un certain PhyFawkes (utilisateur de Reddit) s'est demandé s'il était possible de réduire la taille de la console en s'inspirant d'un modèle culte : la Game Boy.

Glisser un Steam Deck dans une coque de Game Boy en 3D, c'est possible !

Simplement baptisé « Steam Boy », le projet est né dans la tête de PhyFawkes suite à une réflexion toute simple : « La carte mère du Steam Deck semble assez petite. Je me demande si vous pourriez créer un Steam Deck de la taille d'un Game Boy ? » Après avoir démonté la console de Valve pour en extraire les composants principaux et la batterie, l'ingénieur a imprimé une coque PETG en 3D au design évoquant celui de la console portable de Nintendo.

Pour pouvoir placer les hauts-parleurs, les composants et les différents câbles, l'ingénieur a été contraint de compacter l'ensemble afin de laisser suffisamment d'espace aux boutons de contrôle. Sur les photos partagées sur Reddit, il est possible de voir le montage de la console étape par étape.

Mais si tous les éléments sont très empilés, le résultat est encourageant et deux fois moins encombrant qu'un Steam Deck classique.

Un projet prometteur, mais qui n'est pas encore opérationnel

S'il est moins encombrant que le modèle de départ, le Steam Boy possède encore un défaut majeur. En effet, PhyFawkes n'a pas encore trouvé le moyen de connecter l'écran du Steam Deck. Pour y parvenir, il explique qu'il a besoin d'une carte adaptateur entre la sortie de la carte mère et l'écran ainsi que d'un mod BIOS.

Le Steam Boy n'est donc pas encore fonctionnel, mais son créateur est déterminé à faire de cette idée aux accents rétro une réalité. Affaire à suivre donc !