Manga : Choujin X, avis et découverte

Synopsis

l'avis de la rédaction

Le Manga

Scénariste : Sui Ishida

Sui Ishida Dessinateur : Sui Ishida

Sui Ishida Éditeur : (ja) Shueisha / (fr) Glénat

(ja) Shueisha / (fr) Glénat Type : Shônen

Si le terme «» rime souvent avec justice et bienfait,vient littéralement casser les codes en intégrant un équilibre malsain entre l'ombre et la lumière. En 1998, les personnes atteintes de mutations et qualifiées de surhumains deviennent si nombreuses que le monde se voit divisé en provinces autonomes.L'histoire du manga ne commence que cinquante ans après,. Ce ne sera pas la seule, puisque cet événement aura également des répercussions sur le quotidien paisible des lycéensetqui jouent habituellement aux justiciers face aux petits malfrats de quartier.Pour la petite histoire,s'est fait connaitre par le biais du célèbre manga, décliné en animé, qu'est. Son interrogation quant à la définition du bien et du mal n'en était qu'à ses prémices. Sa source étant un héros tiraillé entre ses sentiments et ses besoins physiques en tant que goule. Avec, la réflexion est poussée à son paroxysme. Malgré l'omniprésence du bien et du mal, les héros se questionnent sans cesse sur leurs propres choix et les répercussions qui en résultent.Fort d'un actif puissant avec. Le manga nous propose phases d'incompréhension, jonchant des personnages à la fois bouleversés par les événements, mais fidèles à leurs principes. Bien que l'histoire soit confuse par l'assemblage d'actions et de lieux, permettant la mise en abime, il existe un fil directeur qu'il faudra suivre avec une certaine rigueur et dont le second tome nous permettra certainement de clarifier.Malgré un fond sombre, le manga sait combiner l'ensemble des émotions pour. Tout n'est pas noir, bien que la tension soit palpable au fil des pages et les protagonistes conservent des raisonnements humains et cohérents. Nous pouvons rire avec eux, partager leurs mimiques, physiques comme morales, et comprendre assez vite la vie qu'ils mènent ainsi que leurs relations.Finalement,offre aux lecteurs une belle complémentarité entre dessins et écrits pour intégrer le lecteur au plus tôt,pour partager des émotions. Le bien et le mal ne font qu'un tandis que l'on se laisse porter par les décisions de chacun. Le premier tome suffit à donner le ton. L'histoire avance sans fioritures et les phases de pauses sont bien choisies pour garder le lecteur en alerte.Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, seulement un tome sur quatre est disponible et àPour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max